تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي الرسمي اليوم .. محمد صلاح أساسي

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كشف الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول منذ قليل عن التشكيل الأساسي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية اليوم أمام نظيره فريق مانشستر سيتي.

وتُقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في عصر اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2019 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك بداية من الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية 2019 م، والتي تجمع دائماً ما بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز وبطل كأس الاتحاد الإنجليزي، أو بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ووصيفه، وذلك في حالة كان بطل الدوري هو نفسه بطل الكأس مثلما كان الحال تماماً في الموسم الماضي.

وتُوج فريق مانشستر سيتي في الموسم الماضي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وأيضاً لقب كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن جانبه، اكتفى فريق ليفربول بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى حلوله وصيفاً لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة وحيدة فقط عن فريق مانشستر سيتي البطل.

وإليكم الآن التشكيل الأساسي لفريق ليفربول في مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية اليوم أمام نظيره فريق مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: ديفوك أوريجي / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية اليوم أمام نظيره فريق ليفربول:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / زيِنشينكو.

خط الوسط: رودري / ديفيد سيلفا / كيفن دي بروين.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / ليروي ساني / رحيم ستيرلينغ.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

يُذكر أن فريق ليفربول سوف يُنافس في الموسم الحالي على 7 جبهات مختلفة، والتي تتمثل في كلاً من:

الدوري الإنجليزي الممتاز / كأس الاتحاد الإنجليزي.

كأس الرابطة الإنجليزية / الدرع الخيرية الإنجليزية.

دوري أبطال أوروبا / كأس السوبر الأوروبي / كأس العالم للأندية.

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