رسمياً: اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

Advertisements

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2019 عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن مباريات مسابقة كأس مصر، بعدما تم تأجيلها في أكثر من مناسبة سابقة في الموسم الماضي.

وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر، ستُقام في يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

Advertisements

وقامت لجنة المسابقات أيضاً بالكشف عن موعد جميع المباريات المتبقية لمسابقة كأس مصر، علماً بأن المباراة النهائية من عمر المسابقة سوف تُقام في مطلع شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2019.

وإليكم الآن موعد جميع المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م:

فريق الأهلي / فريق بيراميدز، الدور ثمن النهائي، السبت 17 أغسطس 2019، ملعب برج العرب، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز / فريق حرس الحدود، الدور ربع النهائي، الأربعاء 28 أغسطس 2019، ملعب برج العرب، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الزمالك / فريق مصر المقاصة، الدور ربع النهائي، الأربعاء 28 أغسطس 2019، ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز ضد حرس الحدود / فريق الاتحاد، الدور نصف النهائي، الأحد 1 سبتمبر 2019، ملعب الإسماعيلية، الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الفائز من مباراة الزمالك ومصر المقاصة / فريق بتروجيت، الدور نصف النهائي، الأحد 1 سبتمبر 2019، ملعب برج العرب، الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضاً: تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي في مباراة اليوم .. محمد صلاح أساسي