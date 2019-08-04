حقيقة مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

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حالة من الجدل انتشرت في الفترة الأخيرة إثر أزمة اختيار بطل دوري أبطال أفريقيا، وإعادة مباراة نهائي دوري أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، كما انتشرت أخبار عن احتمالية مشاركة نادي الزمالك في البطولة كمثثل للقارة السمراء، وذلك في حالة عدم حسم بطل دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إنَّه حتى اللحظة الحالية يُعد الترجي التونسي بطل النسخة الأخيرة لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أنَّ لجان الاتحاد الأفريقي يناقش حتى الآن مسألة حسم مشاركة الزمالك كممثل أفريقيا الوحيد، باعتباره البطل الوحيد في القارة خلال موسم 2018 – 2019 يعود هذا الأمر إلى الاتحاد الأفريقي.

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وأضاف المصدر أنَّه بعدما ألغت المحكمة الرياضية قرار المكتب التنفيذي فإنَّ إعادة دوري أبطال أفريقيا سيخضع لإجراءات، وأنَّ الأمر سيُحال إلى لجنة الأندية، وهو ما سينقل إلى لجنة الانضباط للبت فيها، مشيرًا إلى أن قرار لجنة الانضباط لن يكون نهائيًا، فهناك طريقان وهما أن أحد الطرفين قد يتوجه إلى إلى لجنة التظلمات، والطريق الثاني هو الأخير وهو التوجُّه إلى المحكمة الرياضية الدولية، لأنَّ المحكمة الدولية تُعد المحطة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أنه في حالة استمرار الجدل حتى نوفمبر المقبل، فإن الترجي التونسي يعد بطل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيشارك في كأس العالم للأندية.