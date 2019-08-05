تشكيل الاتحاد المتوقع في مباراة الليلة أمام ذوب آهن بدوري أبطال آسيا

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يشهد ملعب زعبيل في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الاتحاد السعودي ضيفه فريق ذوب آهن الإيراني، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

تنطلق مباراة الاتحاد وذوب آهن تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الاتحاد وذوب آهن منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق أحمد البلوشي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق ذوب آهن:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: ياسين برناوي / زياد الصحفي / ماثيو جورمان / منصور الحربي.

خط الوسط: سيكو سانوغو / جمال باجندوح / خالد السميري.

خط الهجوم: كارلوس فيلانويفا / فهد المولد / رومارينيو.

المدير الفني: التشيلي خوسيه لويس سيرا.

ويسعى فريق الاتحاد للاقتراب من مرحلة الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، وذلك عبر محاولة الخروج بأفضل نتيجة إيجابية ممكنة من مباراة الذهاب قبل موعد مباراة الإياب التي ستُقام الأسبوع المقبل، علماً بأن هذه المباراة سوف تكون الأولى للعميد في الموسم الجديد.

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