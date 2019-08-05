موعد مباراة النصر والوحدة في دوري أبطال آسيا اليوم الإثنين 5/8/2019

Advertisements

موعد مباراة النصر والوحدة، يستعد فريق النصر السعودي لملاقاة ضيفه فريق الوحدة الإماراتي في مساء اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2019 على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم العربية، إضافة إلى عشاق مسابقة دوري أبطال آسيا وأيضاً عشاق نادي النصر السعودي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة النصر والوحدة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة.

Advertisements

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة النصر والوحدة، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من النصر والوحدة قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما مساء اليوم في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر والوحدة

موعد مباراة النصر والوحدة، يستعد فريق النصر السعودي لملاقاة ضيفه فريق الوحدة الإماراتي في مساء اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2019 على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والوحدة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة النصر والوحدة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة النصر والوحدة، سوف تكون مباراة النصر والوحدة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات النصر والوحدة

موعد مباراة النصر والوحدة، يدخل فريق النصر غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق الوحدة مساء اليوم في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مع محاولة الحفاظ على نظافة شباكه من الأهداف، وذلك حتى يضع قدماً في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة قبل مباراة الإياب على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل.

ومن المؤكد أن فريق النصر يُعد هو المرشح الأقوى من أجل تخطي عقبة الدور ثمن النهائي بعكس منافسه فريق الوحدة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فريق النصر مرشح حتى للمنافسة بكل قوة على لقب النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ويعلم العالمي جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق لتحقيق ذلك الهدف المنشود، وخاصة في ظل كثرة الأندية الطامحة للظفر باللقب الآسيوي سواء في غرب القارة أو حتى في شرق القارة، ويكفي الإشارة إلى تواجد 3 أندية سعودية أخرى في غرب القارة مثل الاتحاد والأهلي والهلال، مما يعني بالتالي أن المنافسة للوصول إلى المباراة النهائية سوف يكون ساخناً للغاية.

ويأمل فريق النصر في مواصلة نجاحاته التي حققها في الموسم الماضي، حيث تمكن العالمي من إزاحة فريق الهلال من على عرش كرة القدم السعودية، بعدما تُوج بلقب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في موسم مثير واستثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، نظراً لأن اللقب لم يُحسم سوى في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

على الجانب المقابل، يطمح فريق الوحدة في لعب دور الحصان الأسود في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا، ولم لا تفجير المفاجأة التي لن يتوقعها أي أحد على الإطلاق من خلال إقصاء فريق النصر من الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

إقرأ أيضاً: تشكيل الاتحاد المتوقع في مباراة الليلة أمام ذوب آهن بدوري أبطال آسيا