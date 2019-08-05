أبوتريكة يوجه نصيحة هامة إلى “محمد صلاح” بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي

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حرص أسطورة كرة القدم المصرية سابقاً “محمد أبوتريكة” على توجيه نصيحة هامة للغاية إلى النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب الخسارة التي تعرض لها فريقه على يد فريق مانشستر سيتي يوم أمس الأحد.

وكان مانشستر سيتي قد نجح في التتويج بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية بعد فوزه على ليفربول بركلات الترجيح، علماً بأن الوقت الأصلي من المباراة كانت قد انتهى على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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وبناءً على ذلك، تُوج السيتي بأولى ألقاب الموسم الجديد 2019 / 2020، فيما لم يكن التوفيق حليفاً على الإطلاق لفخر العرب “محمد صلاح” في أول مباراة له بالموسم، نظراً إلى العديد من الفرص الهائلة التي أهدرها في المباراة سواء بسبب التسرع أو بسبب تألق لاعبي الفريق المنافس.

وأكد الأسطورة محمد أبوتريكة خلال تصريحات له عقب نهاية المباراة مباشرة عبر شاشة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية أن بداية الفرعون المصري “محمد صلاح” للموسم الحالي كانت جيدة للغاية، بعد الأداء القوي الذي قدمه الأخير أمام مانشستر سيتي.

وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار “أبوتريكة” إلى أن محمد صلاح ليس في حاجة لإثبات أي شيء لأي أحد، وخاصة بعد تُوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين على التوالي، إضافة إلى تواجده حالياً في القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وفي ختام حديثه، شدد الماجيكو على أن “صلاح” في حاجة ماسة الفترة القادمة إلى التركيز وعدم التسرع أمام مرمى المنافسين، موضحاً في الوقت ذاته أن عملية تسجيل الأهداف تحتاج إلى بعض الوقت وأيضاً التوفيق.

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