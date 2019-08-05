تشكيل النصر والوحدة المتوقع في مباراة الليلة بدوري أبطال آسيا

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يشهد ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الإثنين الموافق 5 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق النصر السعودي ضيفه فريق الوحدة الإماراتي، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

تنطلق مباراة النصر والوحدة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

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وسوف تكون مباراة النصر والوحدة منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق النصر في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق الوحدة:

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: حمد آل منصور / مايكون بيريرا / عمر هوساوي / عوض خميس.

خط الوسط: عبدالعزيز الجبرين / عبد الرحمن الدوسري / يحيى الشهري / عبدالله آل سالم / جوليانو.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

المدير الفني: البرتغالي روي فيتوريا.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق الوحدة في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق النصر:

حراسة المرمى: علي.

خط الدفاع: خالد إبراهيم / سليم سلطان الشرجي / حمدان الكمالي / محمد برغش.

خط الوسط: عبدالهادي / خليل الحمادي / الغافري / ريم تشانغ وو / طارق أحمد.

خط الهجوم: محمد الحمادي.

المدير الفني: الهولندي موريس شتاين.

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