كيف تحدثت الصحف الإنجليزية عن أداء صلاح أمام السيتي؟

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فاز مانشستر سيتي على ليفربول بركلات الترجيح بـ5 أهداف مقابل 4، بعدما تعادل الفريقان في الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، وحصد “مان بلو” لقبًا جديدًا وهو كأس الدرع الخيرية.

وظهر اللاعب الدولي ونجم منتخب مصر محمد صلاح، مع بطل دوري أبطال أوروبا ووصيف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، أمام مانشستر سيتي، في أول مشاركاته الرسمية مع ليفربول، بعد انضمامه لمنتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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ونستعرض في السطور التالية أبرز ما نشرته الصحف الإنجليزية عن أداء اللاعب محمد صلاح، وظهوره أمام بطل الرباعية في الموسم الماضي “مان بلو”:

تحت عنوان “صلاح يتطلع إلى الحلم الثالث”، أفادت صحيفة “ميرور” البريطانية بأن اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول، ظهرات لديه رغبة شديدة في المنافسة على لقب هداف “البريميرليج” الدوري الإنجليزي بعدما حقق الجائزة في الموسمين الأخيرين مع الريدز.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح يسعى للمنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، وأن هذا ظهر خلال مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي.

وبعنوان “ليفربول يظهر التحدي أمام السيتي”، قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية، إنَّ فريق ليفربول ظهر بشكلٍ مناسبٍ أمام بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، والذي توّج بالرباعية في الموسم الماضي، وذلك على الرغم من خسارته لدرع الكأس الخيرية.

وتناولت الصحيفة الإنجليزية أداء صلاح أمام “مان بلو”، مشيرة إلى أنَّه هدد مرمى “السيتي” ما يقرب من 7 فرص، جاء أبرزها كرة الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قبل نهاية اللقاء.

أما صحيفة “ديلي ميل”، تحدثت عن اللقاء وأداء صلاح، تحت عنوان “ووكر يحرم صلاح من الفوز”، وأكدت أنَّ ليفربول كان لديه الأفضل على فريق مانشستر سيتي، وذلك خلال تقدمه بهدف نظيف، وأهدر رحيم ستيرلينج صاحب الهدف الأول فرصة التعزيز.

وأضافت الصحيفة “البريطانية” أن ليفربول استطاع أن يصحح أوضاعه جيدًا من خلال التغييرات التي أجرها يورجن كلوب المدير الفني للريدز لتثمر هذه التبديلات بنجاح البديل الكاميروني جويل ماتيب في تسجيل التعادل.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح كاد أن يمنح فريقه التفوق والفوز بالمباراة في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء لولا تدخل “كايل ووكر” في الوقت المناسب، وأبعد الكرة عن صلاح قبل أن يسكنها الشباك.

وتحت عنوان “السيتي يتوج بلقبه الأول” تناولت صحيفة “ذا صن” أن الحارس المخضرم كلاوديو برافو “التشيلي”، لاعب فريق “مان سيتي” نجح في حسم مباراة فريقه في التوقيت المناسب، وذلك إثر تصديه لركلة جزاء من اللاعب جورجيو فينالدوم، مشيرة إلى أنَّ الفريقين حصلا على عدة فرص كانت سانحة للتسجيل، كان أبرزها رأسية من اللاعب محمد صلاح، لكن اللاعب “كايل ووكر” أبعد الكرة بنجاح في الدقيقة 92.

“جرس إنذار من صلاح”، عنوان صحيفة “إكسبريس” البريطانية، والتي سلطت الضوء على أداء اللاعب محمد صلاح، والمرشح للمنافسة على الكرة الذهبية خلال هذا العام، موضحة أنَّ أداء صلاح كان مبشرًا، وذلك نظرًا لما قدمه الريدز على مدار شوطي اللقاء، لكن الحظ لم يكن إلى جانبه للتسجيل في مباراة اليوم.

وتابعت الصحيفة البريطانية، بأن الموسم الجديد سيكون الثالث لـ”مو صلاح” مع “الريدز”، حيث يبدو أن لديه الرغبة في مواصلة التفوق بالدوري الإنجليزي.