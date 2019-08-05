موعد مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا الثلاثاء 6/8/2019

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موعد مباراة الأهلي والهلال، يستعد فريق الأهلي السعودي لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال السعودي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية مساء يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى عشاق النادي الأهلي السعودي وأيضاً عشاق نادي الهلال السعودي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والهلال، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والهلال، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي والهلال قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الأهلي والهلال

موعد مباراة الأهلي والهلال، يستعد فريق الأهلي السعودي لملاقاة ضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال السعودي في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية مساء يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والهلال تحديداً في تمام الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والهلال، سوف تكون مباراة الأهلي والهلال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي قبل ملاقاة الهلال

موعد مباراة الأهلي والهلال، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مع تقديم أفضل عرض فني ممكن لإسعاد جماهيره الغفيرة التي ستحضر بكثافة في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة.

وبكل تأكيد تكتسي هذه المباراة أهمية كبرى بالنسبة إلى فريق الأهلي أو حتى بالنسبة إلى فريق الهلال، حيث ستجعل هذه المباراة الفائز قريباً بنسبة ما إلى التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو ما يعني بالتالي قطع خطوة مهمة نحو الوصول إلى المباراة النهائية.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن هذه المباراة تُعتبر إحدى المواجهات الكلاسيكية في تاريخ الكرة السعودية، علماً بأن المواجهة سوف تتكرر من جديد بين الغريمين في الأسبوع المقبل على هامش مباراة الإياب في المسابقة ذاتها.

وسوف تُساهم هذه المباراة بدون أدنى في رفع معنويات الفريق الفائز مع انطلاقة الموسم الحالي، وخاصة لأنها أول مباراة تُقام في الموسم الجديد، مما يعني أن نتيجتها سوف يكون لها تأثير قوي للغاية على الفريقين في الفترة القادمة مع بداية مشوار كلاً منهما في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن جانبه، يعلم الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لفريق الأهلي أن هذه المحطة قد تكون الأهم في مشواره مع الفريق الأهلاوي، نظراً لأن عبور هذه العقبة بنجاح سوف يجعل موسم فريق الأهلي مميزاً للغاية سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد القاري، بسبب الثقة التي سوف يكتسبها لاعبو فريق الأهلي بعد إقصاء الغريم التقليدي الهلال.

آخر تحضيرات الهلال قبل ملاقاة الأهلي

موعد مباراة الأهلي والهلال، يدخل فريق الهلال غمار مباراة الديربي المرتقب أمام غريمه ومضيفه فريق الأهلي في مسابقة دوري أبطال آسيا، وهو عازماً على محاولة تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة خارج أرضه، حتى يتمكن من نقل المعركة على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي إلى مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره.

ويُدرك الزعيم جيداً أن جماهيره عانت بشدة مع نهاية الموسم الماضي، بسبب السيناريو المرير الذي مر به فريق الهلال على مستوى جميع المسابقات، وهو ما يجعل اللاعبين مُطالبين بضرورة محو هذه الصورة الباهتة من ذاكرة الجماهير.

وكان فريق الهلال يُنافس في الموسم الماضي على 5 جبهات مختلفة، وهي الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد السعودي، وكأس زايد للأندية الأبطال، ودوري أبطال آسيا، إلا أنه تعرض للنكسة في جميع هذه المسابقات باستثناء مسابقة دوري الأبطال التي تخطى فيها مرحلة المجموعات بسلام.

ويجد فريق الهلال نفسه الآن أمام ذات المشهد مرة أخرى في الموسم الحالي، حيث سيُنافس على جميع هذه الألقاب من جديد، ولكن مع صعوبات أكبر في ظل خوضه المراحل الإقصائية من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ومن جانبه، يعلم الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال جيداً أن التتويج بالألقاب سوف يكون هو الضامن الوحيد لبقائه لأطول فترة ممكنة داخل جدران قلعة الزعيم، أما في حالة الفشل سوف يلحق بمن سبقوه مباشرة عبر الإقالة من منصبه.

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