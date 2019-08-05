القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال الثلاثاء 6/8/2019 في دوري أبطال آسيا

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال، يتطلع عشاق كرة القدم الآسيوية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الأهلي وأيضاً عشاق نادي الهلال لمعرفة القنوات المفتوحة المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة الأهلي والهلال، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة الأهلي والهلال في مسابقة دوري أبطال آسيا.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال، يرغب كل عاشق للنادي الأهلي في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في مساء يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الآسيوية وخاصة عشاق الأهلي، وأيضاً عشاق نادي الهلال متابعة مباراة الأهلي والهلال في مسابقة دوري أبطال آسيا عبر قناة بي إن سبورت HD1 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي الأهلي وكرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة الأهلي والهلال بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة الأهلي والهلال في مساء يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019، وذلك بداية من الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 19:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 20:40 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال في مسابقة دوري أبطال آسيا:

القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع “YOU TUBE” داخل المملكة العربية السعودية فقط.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Czechia / التردد، 12207 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

والآن سوف نستعرض لكم مشوار فريق الأهلي خلال مرحلة دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م:

الأهلي 0/2 السد القطري، الجولة الأولى.

باختاكور الأوزبكي 0/1 الأهلي، الجولة الثانية.

بيروزي الإيراني 0/2 الأهلي، الجولة الثالثة.

الأهلي 1/2 بيروزي، الجولة الرابعة.

السد 1/2 الأهلي، الجولة الخامسة.

الأهلي 1/2 باختاكور، الجولة السادسة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن مشوار فريق الهلال خلال مرحلة دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م:

العين الإماراتي 1/0 الهلال، الجولة الأولى.

الهلال 1/3 الدحيل القطري، الجولة الثانية.

استقلال طهران الإيراني 1/2 الهلال، الجولة الثالثة.

الهلال 0/1 استقلال طهران، الجولة الرابعة.

الهلال 0/2 العين، الجولة الخامسة.

الدحيل 2/2 الهلال، الجولة السادسة.

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