الأهلي يعلن أسعار تذاكر “اطلع بره” في دوري أبطال أفريقيا

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استعدادا لانطلاق بطولة أمم أفريقيا، أعلن المدير التنفيذي للأهلي محمد مرجان، فتح باب الحجز الإلكتروني “أون لاين” لتذاكر مباراة الأهلي وفريق “اطلع برة” بطل جنوب السودان يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي واطلع برة في الدور التمهيدي لدوري الأبطال 19-20.

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وسيفتح باب الحجز الإلكتروني حسبما قال مرجان، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، بداية من الثانية عشر صباح غد الثلاثاء، وحتى الثامنة من صباح الأربعاء.

وقال مرجان: “يمكن للسادة حاملي بطاقة الجمهور حجز التذاكر التالية (درجة موحدة، درجة أولى يسار، مقصورة أمامية)، وذلك عبر الموقع الرسمي للأهلي”، مشيرا إلى أنه تحدد مبلغ 30 جنيهًا للدرجة الموحدة و100 جنيه للدرجة الأولى “يسار” و200 جنيه للمقصورة الرئيسية.

وسيتم توزيع التذاكر على الحاجزين يوم الخميس من خلال منافذ (فوري بلس)، وفي حالة حدوث أى مشكلة في عملية الحجز يتم التواصل عن طريق الصفحة الخاصة بموقع حجز التذاكر على الفيس بوك،وفقا لـ”مرجان”.

يُذكر أن الأهلي اتفق مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في الدور التمهيدي للمسابقة القارية داخل مصر.