مرتضى منصور يُهاجم الخطيب مجدداً ويرفض مبادرة الصلح بينهما

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حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على مهاجمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي من جديد في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الإثنين الموافق 5 أغسطس 2019.

وجاء ذلك الهجوم الشرس من جانب المستشار مرتضى منصور على الكابتن محمود الخطيب على هامش مبادرة الصلح بينهما التي دعى إليها حسن راتب رئيس قناة المحور، حتى يعود الهدوء ليسود الأجواء بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك قبل انطلاقة الموسم الجديد.

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وقال مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية له مساء يوم أمس الإثنين في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “المحور”: “مع كامل احترامي لحسن راتب صديقي، أقول له أنت تنفح في إربة مقطوعة، محمود الخطيب له الشرف أن يجلس معي”.

وأضاف: “النائب محمد إسماعيل حاول إقامة الصلح بيننا في فترة سابقة، وفي اليوم التالي تقدم محمود الخطيب ببلاغ ضدي للنيابة العامة، قمت بإذاعة مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا على 7 شاشات داخل مقر نادي الزمالك، وفي اليوم التالي تقدم محمود الخطيب مرة أخرى ببلاغ ضدي للنيابة العامة”.

وأكمل: “لقد دافعت عن النادي الأهلي في أزمته الشهيرة مع المذيع التونسي، ولكن محمود الخطيب نسى ذلك الأمر، أنا أصغر مؤلف قانون في جمهورية مصر العربية، قمت بتأليف القانون منذ أن كان عمري 24 عاماً فقط”.

وواصل: “إذا أراد الكابتن محمود الخطيب الاجتماع معي وعقد الصلح، ذلك لن يحدث، عليه أن يجلس مع علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ولن يجلس معي أبداً”.

وفي ختام حديثه، شدد: “يجب على الكابتن محمود الخطيب تطهير النادي الأهلي من العناصر الإرهابية المتواجدة بداخله، الجميع يعلم جيداً ميل الكابتن محمد يوسف والكابتن سيد عبد الحفيظ لجماعة الإخوان الإرهابية”.

يُذكر أن الموسم الماضي عرف صراعاً لا مثيل له على الإطلاق من الناحية الإدارية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وذلك بسبب الخلاف الحاد الذي كان دائراً طيلة الموسم بين المستشار مرتضى منصور وبين الكابتن محمود الخطيب.

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