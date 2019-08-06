تشكيل الأهلي والهلال المتوقع في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الليلة

Advertisements

يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض المملكة العربية السعودية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019 إحدى كلاسيكيات كرة القدم السعودية، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي السعودي ضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال السعودي، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

تنطلق مباراة الأهلي والهلال تحديداً في تمام الساعة 19:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 20:40 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة الأهلي والهلال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مباراة الكلاسيكو الليلة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: عبد الله تارميِن / محمد آل فتيل / سانتوس / عبد الباسط هندي.

خط الوسط: نوح الموسى / تيسير الجاسم / عبدالفتاح عسيري / سلمان المؤشر.

خط الهجوم: دجانيني / عمر السومة.

المدير الفني: الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق الهلال في مباراة الكلاسيكو الليلة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق الأهلي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك / محمد جحفلي / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله الخيبري / محمد كنو / كارلوس إدواردو / هتان باهبري.

خط الهجوم: سيباستيان جيوفينكو / بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الروماني رازفان لوشيِسكو.

ويطمح فريق الأهلي لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في شباك ضيفه، مع محاولة الإبقاء على مرماه خالياً من أي هدف على الإطلاق، حتى تكون مهمته سهلة في موقعة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

ومن جانبه، يسعى الزعيم الهلالي للخروج بأقل الأضرار الممكنة من مباراة الذهاب، حتى ينقل المعركة على بطاقة التأهل إلى مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره.

ويبقى الأمر المؤكد أن كلاً من الفريقين يأمل في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا في نهاية المطاف وليس فقط الوصول إلى الدور ربع النهائي.

إقرأ أيضاً: مرتضى منصور يُهاجم الخطيب مجدداً ويرفض مبادرة الصلح بينهما