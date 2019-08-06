موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورغ الودية الأربعاء 7/8/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورغ، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة مضيفه فريق سالزبورغ النمساوي في مساء يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2019 على ملعب ريد بول أرينا على أرض دولة النمسا، وذلك ضمن مباراة ودية في إطار استعدادات كلاً من الفريقين تحضيراً للموسم المقبل 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد، إضافة إلى عشاق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وأيضاً عشاق النجم البلجيكي إدين هازارد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورغ، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسالزبورغ.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورغ، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ريال مدريد وسالزبورغ قبل هذه المباراة الودية بينهما تحضيراً للموسم الجديد.

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورغ

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورغ، يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة مضيفه فريق سالزبورغ النمساوي في مساء يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2019 على ملعب ريد بول أرينا على أرض دولة النمسا، وذلك ضمن مباراة ودية في إطار استعدادات كلاً من الفريقين تحضيراً للموسم المقبل 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وسالزبورغ تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورغ والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورغ، سوف تكون مباراة ريال مدريد وسالزبورغ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وسالزبورغ منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وسالزبورغ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وسالزبورغ

موعد مباراة ريال مدريد وسالزبورغ، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته الودية القادمة أمام مضيفه فريق سالزبورغ، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مع محاولة إصلاح جميع العيوب التي ظهرت على الفريق الملكي بشكل واضح خلال معسكره الصيفي الحالي.

ويُدرك فريق ريال مدريد جيداً أن الخطأ سوف يكون ممنوعاً عليه تماماً مع انطلاقة الموسم الجديد، وخاصة في ظل رغبة الجماهير الملكية في عودة فريقهُا للمنافسة مجدداً على كافة الألقاب سواء المحلية أو حتى القارية.

وهو ما يعني بالتالي أن الصورة التي ظهر عليها الريال في مبارياته الودية الماضية في صيف العام الحالي 2019، يجب أن لا تتكرر مرة أخرى بداية من المباراة الأولى الرسمية للفريق الملكي في الموسم الجديد، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق سيلتا فيغو في منتصف شهر أغسطس الحالي ضمن مباريات الجولة الأولى في مسابقة الدوري الإسباني.

ومن جانبه، يأمل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد في عدم تعرض أي لاعب جديد من صفوف فريقه إلى الإصابة خلال فترة الإعداد الصيفي، بعدما لحقت الإصابة بكلاً من النجم البلجيكي تيبو كورتوا، إضافة إلى الظهير الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي، وأيضاً النجم الإسباني ماركو أسينسيو.

ويبقى الأمر المؤكد أن إصابة النجم “أسينسيو” تُعتبر الأسوأ، نظراً لكونها سوف تجبر اللاعب عن الغياب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بأكمله، مما قد يجعل الفريق الملكي مضطراً للإبقاء على النجم الويلزي جاريث بيل دون عرضه للبيع في الميركاتو الصيفي الحالي.

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