تشكيل السد والدحيل المتوقع في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الليلة

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يستعد فريق السد القطري لملاقاة مضيفه وغريمه التقليدي فريق الدحيل في مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2019 على ملعب عبد الله بن ناصر بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 م.

تنطلق مباراة السد والدحيل تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة السد والدحيل منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق السد في مباراة الليلة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق الدحيل:

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: رو رو / خوخي بوعلام / طارق سلمان / عبد الكريم حسن.

خط الوسط: جونغ وو يونغ / سالم الهاجري / حسن الهيدوس / غابي فيرنانديث / أكرم عفيف.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

المدير الفني: الإسباني تشافي هيرنانديز.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق الدحيل في مباراة الليلة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق السد:

حراسة المرمى: خليفة ندياي.

خط الدفاع: ناجي / أحمد ياسر / مهدي بن عطية / علي عفيف.

خط الوسط: جونيور / عبدالله عبدالسلام / لويس جونيور / مونتاري.

خط الهجوم: ناكاجيما / المعز علي.

ويسعى فريق السد لمحاولة تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة قبل موعد مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره، علماً بأن هذه المباراة سوف تكون أول مباراة رسمية له تحت قيادة مديره الفني الإسباني تشافي هيرنانديز.

ويطمح فريق السد لإعادة كأس دوري أبطال آسيا من جديد إلى الوطن العربي، نظراً لكونه آخر فريق عربي تمكن من التتويج باللقب الآسيوي وذلك تحديداً في عام 2011.

ومن جانبه، يأمل فريق الدحيل في تحقيق الفوز بدوره مع محاولة عدم استقبال أي هدف في شباكه، حتى تكون حظوظه كبيرة في مباراة الإياب.

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