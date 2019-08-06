الإسماعيلي يُبدي رغبته جدياً في ضم لاعب الزمالك الصيف الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019 أن النادي الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي يأمل في ضم الظهير الأيسر بهاء مجدي من صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل تدعيم الخطوط الدفاعية لفريق الدراويش قبل انطلاقة الموسم المقبل.

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وأشارت التقارير أيضاً إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ليس لديه أي مانع على الإطلاق في رحيل بهاء مجدي إلى قلعة الدراويش الصيف الحالي، وخاصة وأن اللاعب لم يعد له مكان داخل التشكيل الأساسي للفارس الأبيض الفترة القادمة.

وتعاقد نادي الزمالك في الآونة الأخيرة مع لاعبه السابق محمد عبد الشافي بعد نهاية عقده مع النادي الأهلي السعودي، مما يجعل فريق الزمالك ليس في حاجة تماماً للمزيد من اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في ظل تواجد النجم المتألق مؤخراً عبد الله جمعة.

يُذكر أن بهاء مجدي كان لاعباً سابقاً في النادي الإسماعيلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف نادي الزمالك، إلا أنه لم يتمكن من إثبات نفسه مع الفارس الأبيض.

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