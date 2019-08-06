ريال مدريد يحاول ضم بوجبا بعرض 3 لاعبين على مانشستر يونايتد

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أعلنت بعض التقارير الرياضية الصادرة اليوم في أحد الصحف الإسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني يفكر خلال الوقت الراهن في عرض 3 لاعبين على نادي مانشستر يونايتد، من مقابل الحصول على خدمات بول بوبا النجم الفرنسي.

وتبعاً للتصريحات التي أعلنتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان يرغب في العمل على تدعيم الفريق وبالتحديد في منطقة خط وسط باللاعب بول بوجبا.

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وأوضحت الصحيفة الأسبانية إلى أن نادي مانشستر يونايتد يسعى إلى العمل على إيجاد بديل للاعب الفرنسي بول بوجبا تحسباً لرحيله قبل أن يتم إغلاق سوق الانتقالات الراهن بإنجلترا خلال الـ8 من الشهر الراهنة.

وكما أشارت الصحيفة الأسبانية أن نادي مانشستر يونايتد اقترب من ضم اللاعب ميلينكوفيتش سافيتش من نادي لاتسيو الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة أن نادي ريال مدريد يرغب في العمل على إدخال 3 لاعبين من أجل ضم اللاعب بول بوجبا، كشفت عن أسماء 2 منهما، وهما اللاعب خاميس رودريجيز، واللاعب جاريث بيل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن عرض نادي ريال مدريد سوف يكون هو المحاولة الأخيرة منه للحصول على خدمات اللاعب بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.

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