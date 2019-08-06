مهلة أخيرة للهارب “كوليبالي” لسداد الغرامة أو الإيقاف

Advertisements

أعلن المستشار القانوني للنادي الأهلي حلمي عبد الرازق، إن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد قامت بمنح لاعب النادي الأهلي الهارب، “سليماني كوليبالي” مهلة زمنية حتى يوم 2 من شهر سبتمبر القادم من أجل سداد الغرامة الموقعة عليه قبل أن يتم إيقافه.

وكان اللاعب سليماني كوليبالي، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا قد هرب من النادي الأهلي خلال عام 2017 وانضم إلى نادي بارتيك الإسكتلندي، وبعدها انضم إلى نادي النجم الساحلي التونسي خلال مايو السابق.

Advertisements

وقد قام النادي الأهلي بتحريك شكوى له ضد اللاعب سليماني كوليبالي بعد هروبه من صفوف فريقه، وأضاف المستشار حلمي عبدالرازق من خلال تصريحات صحفية له، إن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد منحت اللاعب الهارب مهلة حتى يوم 2 من شهر سبتمبر القادم لعام 2019، من أجل سداد الغرامة الموقعة عليه، وفي حال لم يفعل فسوف يتم إيقاف اللاعب.

وقد صرح المستشار حلمي عبدالرازق خلال أغسطس العام السابق 2018 إن لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أقرت بفرض غرامة مالية على اللاعب الإيفواري “سليماني كوليبالي”، بقيمة مالية تصل إلى مليون و436 ألف دولار بسبب قيام اللاعب بفسخ عقده مع النادي من طرف واحد، وهروب من النادي.

أقرا المزيد الإسماعيلي يُبدي رغبته جدياً في ضم لاعب الزمالك الصيف الحالي