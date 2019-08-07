رسالة هامة من سيد عبد الحفيظ إلى مرتضى منصور بعد هجومه على الأهلي

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حرص الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على توجيه رسالة في غاية الأهمية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019 إلى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وجاءت هذه الرسالة في إطار رد الكابتن سيد عبد الحفيظ على التصريحات النارية الأخيرة التي هاجم فيها المستشار مرتضى منصور مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل وخاصة رئيسه الكابتن محمود الخطيب.

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وقال الكابتن خلال تصريحات تليفزيونية له لقناة النادي الأهلي مساء يوم أمس الثلاثاء: “الأمر الجيد الذي يتعلمه كل كبير وصغير داخل النادي الأهلي، هو أن الكبر على أهل الغرور صدقة، مهما كان اسم ذلك الشخص المتكبر”.

وأضاف: “لا تتحدث معي من أعلى، لأنك تتكلم على النادي الأهلي، أكبر رأس في إفريقيا، ولا تظن في يوم من الأيام أننا سنذهب إليك، أنت تحلم، أنت أصغر من ألف كتاباً للقانون في مصر ؟ ما علاقة النادي الأهلي بذلك، سأمضي في طريقي، يجب التعامل مع النادي الأهلي بحرص شديد جداً”.

وكان المستشار مرتضى منصور قد أكد منذ يومين أن الكابتن محمود الخطيب هو من رفض مبادرة الصلح بينهما، والتي دعا إليها حسن راتب رئيس قناة المحور، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الكابتن محمود الخطيب هو من يجب أن يأتي إليه وليس العكس.

وبذلك يستمر سيناريو التصريحات النارية من مسؤولي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وهي الحرب الكلامية المشتعلة منذ الموسم الماضي بين الغريمين، بسبب رغبة كلاً منهما في التأثير على الآخر خلال مشواره على مدار الموسم.

ومن المؤكد أن ذلك الصراع لن يهدأ تماماً في الفترة القادمة، وخاصة في ظل المنافسة الشرسة بينهما على العديد من الألقاب سواء المحلية أو حتى القارية بداية من شهر أغسطس الحالي.

يُذكر أن المواجهة الحقيقية بين القطبين الأهلي والزمالك سوف تجمع بينهما على أرض الملعب، وذلك خلال مباراة كأس السوبر المصري مطلع شهر سبتمبر المقبل، علماً بأن المواجهة قد تتكرر قبلها في حالة وصول كلاً منهما إلى نهائي مسابقة كأس مصر.

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