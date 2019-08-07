بالأسماء .. مرتضى منصور يكشف هوية المرشحين لتدريب الزمالك

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019 عن هوية الأسماء المرشحة لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الفترة القادمة.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال تصريحات له مساء يوم أمس الثلاثاء في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “المحور” أن المدير الفني القادم لفريق الزمالك لن يكون مصرياً وإنما سيكون من القارة الأوروبية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن نجله أمير مرتضى “المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي” متواجد حالياً في دولة صربيا، من أجل التفاوض مع أحد المدربين هناك لتدريب الفارس الأبيض الموسم المقبل.

وشدد المستشار مرتضى منصور في حديثه على أن مجلس إدارته لا يزال يُفاضل بين 5 مدربين من جنسيات مختلفة تم عرضهم على النادي في الآونة الأخيرة من أجل منصب المدير الفني، وهذه الجنسيات تتشكل من: مدرب إيطالي / يوناني / برتغالي / فرنسي / صربي.

وفي ختام تصريحاته، أوضح المستشار مرتضى منصور أن مجلس الإدارة سوف يستقر على اسم المدير الفني الجديد خلال ساعات، على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن هوية ذلك المدير الفني مساء الأربعاء 7 أغسطس أي الليلة.

وكان فريق الزمالك قد تميز في الموسم الماضي بعنصر الاستقرار الفني مع المدير الفني السويسري كريستيان جروس، وذلك على الرغم من عدم استقرار نتائج الفارس الأبيض في بعض المناسبات.

وأسفر ذلك الاستقرار الفني عن تتويج فريق الزمالك نهاية الموسم الماضي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي لأول مرة في تاريخه، إلا أن أجواء الفرحة قد تعكرت بعدما قرر المستشار مرتضى منصور إقالة المدرب كريستيان جروس من منصبه قبل نهاية مباريات الفارس الأبيض في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتم تعيين بعدها الكابتن خالد جلال في منصب المدير الفني بشكل مؤقت، إلا أن ذلك القرار ساهم في خسارة فريق الزمالك لقب الدوري العام لصالح الغريم التقليدي فريق الأهلي.

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