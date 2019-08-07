تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم الودية أمام سالزبورغ

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يشهد ملعب ريد بول أرينا على أرض دولة النمسا مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق سالزبورغ النمساوي ضيفه فريق ريال مدريد الإسباني، ضمن مباراة ودية في إطار استعدادات كلاً من الفريقين تحضيراً للموسم المقبل 2019 / 2020.

تنطلق مباراة ريال مدريد وسالزبورغ تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وسالزبورغ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة ريال مدريد وسالزبورغ منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وسالزبورغ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق خالد الحدي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد في مباراة الليلة الودية أمام مضيفه فريق سالزبورغ:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / إدين هازارد / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

ولم يمر الفريق الملكي بفترة طيبة على الإطلاق خلال معسكره الصيفي الحالي استعداداً للموسم الجديد، حيث تعرض إلى العديد من الهزائم على يد جميع الأندية التي واجهها باستثناء مباراته الماضية التي فاز فيها على حساب نظيره فريق فنربخشة التركي.

وتبدو هذه السلسلة من النتائج السلبية في صالح الريال عكس ما يتوقعه العديد من عشاق كرة القدم وخاصة مشجعي فريق ريال مدريد، حيث أتاحت هذه المباريات إظهار كل العيوب الممكنة في تشكيلة الفريق الملكي أمام أعين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وهو ما يعني أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ربما قد يكون قادراً على إصلاح ذلك الخلل المتواجد في صفوف فريقه قبل موعد انطلاقة الموسم بشكل رسمي بالنسبة إلى فريق ريال مدريد، وذلك تحديداً بعد 10 أيام تقريباً من الآن حينما يحل ضيفاً على فريق سيلتا فيغو، ضمن مباريات الجولة الأولى في مسابقة الدوري الإسباني.

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