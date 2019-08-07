موعد مباراة برشلونة ونابولي الودية الخميس 8/8/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة ونابولي، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة نظيره فريق نابولي الإيطالي في فجر يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019 على ملعب هارد روك في ولاية فلوريدا على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية في إطار استعدادات كلاً من الفريقين تحضيراً للموسم المقبل 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة، إضافة إلى عشاق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان وأيضاً عشاق نادي نابولي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة ونابولي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة ونابولي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة ونابولي قبل هذه المباراة الودية المرتقبة بينهما تحضيراً لانطلاقة الموسم الجديد.

موعد مباراة برشلونة ونابولي

موعد مباراة برشلونة ونابولي، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة نظيره فريق نابولي الإيطالي في فجر يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019 على ملعب هارد روك في ولاية فلوريدا على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية في إطار استعدادات كلاً من الفريقين تحضيراً للموسم المقبل 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة برشلونة ونابولي تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة ونابولي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة ونابولي، سوف تكون مباراة برشلونة ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة الشارقة الرياضية الإماراتية المجانية على القمر الصناعي نايل سات، كما ستكون مباراة برشلونة ونابولي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة برشلونة على القمر الأوروبي هوت بيرد.

وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة “ESPN” الأمريكية باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات برشلونة ونابولي

موعد مباراة برشلونة ونابولي، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته الودية المرتقبة القادمة أمام نظيره فريق نابولي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحضير بشكل جدي لما هو قادم أمامه من تحديات معقدة في الموسم الجديد.

ويُدرك فريق برشلونة جيداً أن الموسم القادم سوف يكون مغايراً تماماً لما كان عليه الحال الموسم الماضي، حيث باتت المنافسة على الألقاب أصعب في ظل رغبة الأندية المحلية الكبرى أو حتى القارية في التتويج بأغلى الكؤوس مع نهاية الموسم.

ويجد البارسا نفسه في صراع شرس على الصعيد المحلي مع غريمه التقليدي فريق ريال مدريد كما هو معتاد دائماً، ولكن الموسم الجديد سوف يشهد أيضاً عودة فريق أتلتيكو مدريد للدخول بقوة على خط المنافسة، وخاصة بعد الصورة المبهرة التي ظهر بها خلال فترة الإعداد الصيفي قبل انطلاقة الموسم مباشرة.

ويبقى الأمر المؤكد أن فريق برشلونة يُعد هو المرشح الأقوى للظفر بلقب الدوري الإسباني مرة أخرى، ويكفي الإشارة فقط إلى أنه تمكن من حصد اللقب في 8 مناسبات من أصل آخر 11 ممكنة، مما يؤكد بالتالي على السيطرة التامة للفريق الكتالوني على عرش كرة القدم الإسبانية على الصعيد المحلي.

ولا يقتصر الأمر بالنسبة إلى فريق برشلونة على الصراع المحلي فقط، بل إن الصراع القاري يُعد أيضاً في غاية الأهمية بعد الخيبات التي عاشتها الجماهير الكتالونية طيلة السنوات الأربعة الماضية، حيث ابتعد فيها البارسا عن منصة التتويج في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولا تكمن المشكلة فقط في ابتعاد فريق برشلونة عن منصة التتويج لأعرق مسابقة في القارة الأوروبية، بل إن المشكلة تكمن في الطريقة التي يتم بها إقصاء البارسا في كل موسم من المواسم الأربعة، حيث تم إقصاء الفريق الكتالوني في 3 مناسبات من الدور ربع النهائي، فيما تم إقصائه الموسم الماضي من الدور نصف النهائي.

وكان فريق برشلونة يتفوق دائماً في مباريات الذهاب على منافسيه بنتيجة كبيرة، إلا أن الصدمة تأتي في مباراة الإياب بعدما يتمكن الفريق المنافس من قلب الطاولة على الفريق الكتالوني بشكل مفاجئ وغير متوقع على الإطلاق، على أمل أن يكون البارسا قد تعلم ذلك الدرس جيداً من أجل تفادي تكراره للمرة الخامسة في الموسم الحالي.

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