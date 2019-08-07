سواريز وجريزمان يقودان تشكيل برشلونة المتوقع أمام نابولي

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يشهد ملعب هارد روك في ولاية فلوريدا على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية فجر يوم غداً الخميس الموافق 8 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع نظيره فريق نابولي الإيطالي، ضمن مباراة ودية في إطار استعدادات كلاً من الفريقين تحضيراً للموسم المقبل 2019 / 2020.

تنطلق مباراة برشلونة ونابولي تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة برشلونة على القمر الأوروبي هوت بيرد، كما ستكون مباراة برشلونة ونابولي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الشارقة الرياضية الإماراتية المجانية، فيما سيكون المعلق راشد عبدالرحمن هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق برشلونة في مباراة الليلة الودية أمام نظيره فريق نابولي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / أنطوان جريزمان / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق نابولي في مباراة الليلة الودية أمام نظيره فريق برشلونة:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو / كوستاس مانولاس / نيكولا ماكسيموفيتش / ماريو روي.

خط الوسط: سيموني فيردي / بيوتر زيلينسكي / خوسيه ماريا كاييخون / لورنزو إنسيني.

خط الهجوم: دريس ميرتينز / أركاديوُش ميليك.

المدير الفني: الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويطمح فريق برشلونة لتحقيق انتصار جديد خلال معسكره الصيفي الحالي، وذلك قبل 10 أيام تقريباً من موعد انطلاقة الموسم الجديد، علماً بأن الصدام سوف يتكرر مرة أخرى بين الطرفين بعد أيام قليلة من الآن في مباراة أخرى ودية على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية.

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