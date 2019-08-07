تصريحات مثيرة من يورجن كلوب عن الدولي محمد صلاح قبل بداية الموسم الجديد

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تحدث المدير الفني لناي ليفربول يورجن كلوب، على العديد من الملفات حول وضع الفريق الكروي قبل بداية الموسم الجديد، حيث يستعد “الريدز” من أجل مواجهة الصاعد حديثًا وهو نادي نوريتش سيتي بالمباراة الكروية المقررة خلال يوم الجمعة القادم ضمن افتتاح مباريات الجولة الأولى بمنافسات الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

صرحت شبكة “سكاي” بنسختها الإنجليزية أنها قد قامت بإجراء حوار مطول مع المدير الفني الألماني “يورجن كلوب” من أجل مناقشته في سياسته حول الصفقات الرياضية، ليرد :”بالنظر إلى الأندية الأخرى فهيّ تقوم بصفقات ضخمة، وبالنظر إلى فريقنا سوف نجد الجمهور يتحدثوا عن حاجة الفريق لبدلاء للثنائي محمد صلاح، وساديو ماني”.

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وأضاف يورجن كلوب، “محمد صلاح ، وساديو ماني الآن معنا، الجمهور يعتقد أن يوجد بدلاء أفضل من اللاعبين الذين لدينا لكن دون أن يكون هناك الدليل”، وتابع حديثه “ما يحدث أشبه بالسيارة الجديدة وسيارتك القديمة موثوق بها تمامًا، لكن تريد سيارة جديدة بعد أسبوعين، وبعدها تنهار”.

أما بالنسبة عن تصريحات يورجن كلوب عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي،”كان هناك إنفاق ضخم خلال موسم الصيف الراهن، حيث أن سيتي أبرم أكبر صفقة بتاريخه من خلال شراء “رودري”، هذا أيضًا حدث مع مانشستر يونايتد عندما تعاقد مع أغلى مدافع في العالم وهو “هاري ماجواير”، أيضًا نادي الآرسنال الذي قام بانتداب نيكولاس بيبي بصفقة تاريخيه، ونادي توتنهام حينما تعاقد مع أكبر صفقة في تاريخه وهو ندومبيلي”.

وأكمل حديثه، “هناك 6 أندية على الأقل تبدو أنها سوف تنافس على اللقب، حتى نادي إيفرتون ظهر طموحًا، لقد فعلوا الكثير، وأعتقد أنهم سوف يواصلوا الصفقات الرياضية”.

وانتقل يورجن كلوب للحديث عن مباراة فريقه السابقة أمام نادي مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية، ليرد قائلاً :”سيتي لعب ذكيًا للغاية، فهم اعتمدوا على الكرات الطولية، واللعب على المساحات، لنرى هدف رحيم ستيرلينج على سبيل المثال”، واستنئاف حديثه “أداء نادي سيتي أعجبني جدًا، من الصعب حقاً الدفاع ضدهم”.

ونجح نادي مانشستر سيتي خلال الفترة السابقة في التتويج بأولى ألقابه بالموسم الجديد بعد الفوز الذي حققه على حساب نادي ليفربول بنتيجة 5/ 4، بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لكلاً من الفريقين.

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