الأهلي يُكثف من استعداده تحضيراً لملاقاة “اطلع بره” في دوري أبطال أفريقيا

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستكمال استعداداته اليوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2019 على ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي بالنادي الأهلي في الجزيرة، وذلك تحضيراً لمباراته القادمة أمام منافسه المغمور فريق “اطلع بره” من جنوب السودان.

وتأتي هذه المواجهة السهلة نسبياً على الورق للمارد الأحمر ضمن مباريات الدور التمهيدي الأول المؤهل إلى دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020.

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ومن المقرر إقامة مباراة الذهاب بين الأهلي واطلع بره في مساء يوم الأحد المقبل الموافق 11 أغسطس 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، على أن تُقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع واحد فقط على ذات الملعب، بعد موافقة الجانب السوداني على خوض الذهاب والعودة على أرض مصر بسبب توتر الأوضاع في دولة السودان شمالاً وجنوباً.

ومن جانبه، يسعى الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي لتجهيز كافة عناصره الأساسية قبل موعد المباراة المرتقبة أمام فريق اطلع بره، وذلك حتى يتمكن المارد الأحمر من تحقيق نتيجة إيجابية مريحة قبل لقاء العودة.

وكان لاعبو فريق الأهلي قد عادوا من جديد لأجواء التدريبات الجماعية منذ يوم الجمعة الماضي، بعدما وافق المدير الفني مارتن لاسارتي على حصول اللاعبين على راحة سلبية عقب التتويج بلقب مسابقة الدوري المصري الممتاز نهاية شهر يوليو الماضي.

يُذكر أن ذلك اللقب يُعد هو الرابع على التوالي للمارد الأحمر في مسابقة الدوري العام، إضافة إلى كونه رقم 41 في تاريخ القلعة الحمراء على صعيد المسابقة ذاتها.

وتأمل جماهير القلعة الحمراء في استمرار فريقهُا في حصد الألقاب الفترة القادمة، وخاصة في ظل العقبات الصعبة التي تنتظره على كافة المستويات، ويأتي في مقدمتها استئناف بقية مشواره في نسخة الموسم الماضي من مسابقة كأس مصر، إضافة إلى نسخة الموسم الماضي من مسابقة كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك.

ويبدأ المارد الأحمر بعدها غمار مشواره في الموسم الجديد، والذي يطمح فيه للظفر بكافة الألقاب الممكنة وتحديداً لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائنه منذ عام 2013.

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