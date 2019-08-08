“صيانة أم غلق نهائي”..تفاصيل توقف قنوات بي أوت كيو

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خلال الساعات القليلة الماضية، عادت مرة أخرى أنباء عن غلق قنوات “بي أوت كيو”، بعد ظهورها أواخر الشهر الماضي، كما انتشرت عدة تدوينات على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، تؤكد إغلاق مجموعة هذه القنوات التى انتشرت أنباء عن ملكيتها لشركة كولومبية، مما أثار حالة من الجدل بين الناس وظهرت العديد من التساؤلات حول حقيقة هذا الأمر.

ولم يصدر أي بيان رسمي من قبل القناة، ولكن في المقابل صدر بيان من أحد الحسابات ( غير الرسمية ) التابعة قنوات بي اوت كيو، والحساب تحت اسم ” الدعم الفني beoutq “، وقد نشر هذا الحساب تغريدة تشير إلى أن بي اوت كيو قد توقفت بسبب أعمال الصيانة، وأنها ستعود خلال الساعات القليلة القادمة لأنهم الآن في المراحل الأخيرة في أعمال الصيانة، ولذلك من المتوقع أن تعود بي اوت كيو خلال الساعات القادمة.

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ونشر حساب تابع ل beoutq، عبر موقع التغريدات القصير “تويتر”، يشير إلى توقف بث القناة والعمل على عودة هذا التوقف، كاتبا “عملائنا الكرام لا يجب أن نخفي عليكم شئ..صدر قرار بالفعل من الإدارة العليا بوقف بثنا نهائيا وتسريح العاملين بالشبكة ولكن هناك محاولات جادة ومضنية من الجميع لعودة البث وعدم الاستسلام للضغوط ونعدكم أن نبذل قصارى جهدنا لاسعادكم”.

ولكنه حساب غير رسمي مما يعني أنه من المحتمل أن تكون تغريدة غير صحيحة، ولكن الجميع يتداولها الآن على أنه الأخبار الأولى عن توقف قنوات بي اوت كيو، وسنواصيكم بالتفاصيل في حال صدور بيان رسمي أو تأكيد غلق هذه القنوات.

تعتبر ” بي اوت كيو”، من أهم القنوات، التى تنقل العروض الرياضية والعديد من المباريات المهمة من الدوري الإسباني، أو المباريات فى الدورى الإنجليزى.

ويعرف محرك البحث جوجل، مجموعة قنوات بى أوت كيو، أنها تابعة لشركة كوبية كولومبية تدعى محاربة الاحتكار وتقوم بقرصنة وبث مباريات كرة القدم عبر قنوات تقوم بإعادة بث قنوات بى إن سبورتس.

كانت اتحادات وهيئات رياضية دولية في مقدمتها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الاتحاد الآسيوي، قد دانت القرصنة المتواصلة للحقوق الفكرية من قبل “بي آوت كيو”، وسترفع لافتات في كل الملاعب في أول جولتين من الدوري لمكافحة القرصنة، وستحمل وسم “Stopiracy#”.

وتعتمد مجموعة قنوات “بى أوت كيو” على عدة طرق لتشغيلها، منها جهاز خاص مصمم للقنوات يمكن الحصول عليه وتشغيل القنوات مجانًا، أو الاستعانة بمهندسى البرمجة الذين يضيفون برامج على الريسيفرات العادية لتسمح لها باستقبال وتشغيل مجموعة قنواتها.