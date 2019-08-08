النجم الساحلي يطلب رسمياً من الأهلي حل أزمة “كوليبالي” الهارب

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أعلن نادي النجم الساحلي التونسي في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 8 أغسطس 2019 عن إرساله خطاباً رسمياً إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من أجل محاولة حل أزمة المهاجم الإيفواري الهارب “سليماني كوليبالي”.

وكتب النجم الساحلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي: “مراسلة رسمية من النجم الرياضي الساحلي إلى النادي الأهلي المصري لتسوية وضعية اللاعب سليماني كوليبالي”.

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يُذكر أن المهاجم “كوليبالي” كان قد هرب من النادي الأهلي في الموسم قبل الماضي رغم عدم انتهاء عقده مع المارد الأحمر، وذلك بسبب تعرضه إلى الإضطهاد والعبودية أثناء تواجده داخل جمهورية مصر العربية.

وهو ما دفع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب للتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب، حتى يتم حفظ حقوق النادي الأهلي من الناحية القانونية.

ومن جانبه، أصدر “الفيفا” عقوبة قاسية بحق اللاعب الإيفواري من خلال إيقافه لأجل غير مسمى، إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه وصل قدرها إلى مليون و400 ألف دولار، على أن يتم السماح للاعب بممارسة كرة القدم من جديد في حالة سداده الغرامة المالية للنادي الأهلي.

ويأمل نادي النجم الساحلي في حل هذه الأزمة من خلال سداد مبلغ الغرامة المالية على لاعبه، وذلك سواء عن طريق دفع المبلغ على دفعة واحدة أو ربما على دفعتين أو أكثر، حتى يتمكن النادي التونسي من الاستفادة في نهاية المطاف بخدمات اللاعب الذي تعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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