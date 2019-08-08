الزمالك يؤكد غياب 8 من نجومه عن بداية مشواره بدوري أبطال أفريقيا

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أكد نادي الزمالك بشكل رسمي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 8 أغسطس 2019 غياب 8 من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن بداية مشوار الفارس الأبيض في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الزمالك مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا من بوابة الدور التمهيدي الأول، وذلك حينما يلتقي مع مضيفه فريق ديكيداها الصومالي ذهاباً مساء يوم الأحد المقبل، على أن تُقام مباراة الإياب في الأسبوع الذي يليه مباشرة على أرض مصر.

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ومن جانبه، كشف الكابتن طارق يحيى المدير الفني الحالي والمؤقت لفريق الزمالك خلال تصريحات له في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “المحور” مساء يوم أمس الأربعاء عن الأسماء الغائبة عن مباراة الذهاب أمام فريق ديكيِداها المغمور من دولة الصومال.

وإليكم الآن الغيابات المؤكدة بشكل رسمي عن صفوف فريق الزمالك في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م:

متوسط الميدان التونسي فرجاني ساسي، حيث يُعاني من إجهاد شديد، على أن يعود من بلده تونس إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال يومين.

متوسط الميدان طارق حامد، يُعاني من الإجهاد الشديد أيضاً ولم يُشارك في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك سوى في مرة واحدة فقط.

المدافع محمود علاء، يُعاني من ارتجاج في المخ، وهي الإصابة التي كان قد تعرض لها في مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الأهلي، ضمن الأسبوع الأخير في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الظهير الأيسر محمد عبد الشافي، لم يتعافى بعد من إصابته بشكل كامل ويستكمل برنامجه التأهيلي.

متوسط الميدان إسلام جابر، يُعاني من بعض الألم على مستوى عضلات البطن.

الجناح الهجومي المغربي محمد أوناجم، يُعاني من عدم الجاهزية على المستوى البدني مما لا يؤهله للمشاركة في المباريات.

الجناح الهجومي أحمد سيد زيزو، يستعد للسفر إلى دولة ألمانيا الأيام القادمة، من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد مدى حجم إصابته التي تعرض لها مؤخراً، وأيضاً الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.

الجناح الهجومي مصطفى فتحي، يستعد بدوره للسفر إلى دولة ألمانيا رفقة زميله أحمد سيد زيزو للأسباب ذاتها.

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