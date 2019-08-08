مرتضى منصور يكشف آخر تطورات مفاوضات نجله مع مدرب الزمالك القادم

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2019 عن آخر التطورات، وذلك بخصوص مفاوضات نجله “أمير مرتضى منصور” مع المدرب القادم المرشح لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأكد المستشار مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية له مساء يوم أمس الأربعاء في برنامج “الزمالك اليوم” المذاع عبر شاشة قناة “المحور” أن نجله أمير مرتضى منصور القائم بأعمال المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي قد توجه في الساعات الماضية إلى دولة إيطاليا بعد أن كان في دولة صربيا في الأيام الماضية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن أمير مرتضى سوف يُجري مقابلة مع مدرب أجنبي جديد مرشح لقيادة منصب المدير الفني لفريق الزمالك الفترة القادمة، على أن يكون ذلك المدرب هو الثامن الذي يتفاوض معه نادي الزمالك الصيف الحالي.

وشدد المستشار مرتضى منصور أيضاً على أن عملية المفاوضات تتم من خلال تسجيل جلسة المقابلة مع المدرب عبر مقطع فيديو، ومن ثم يتم إرسال ذلك الفيديو المسجل إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، حتى يتم إتخاذ القرار النهائي بخصوص اسم المدرب القادم للفارس الأبيض.

وعن عدم قدرة نادي الزمالك التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز بسبب مطالبه المالية المرتفعة، أوضح المستشار مرتضى منصور أن هذه الأحاديث عبارة عن مجرد إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، مؤكداً في الوقت ذاته أن نادي الزمالك لديه الأموال الكافية للتعاقد مع أي مدرب يرغب فعلاً في التعاقد معه.

وفي ختام حديثه، شدد المستشار مرتضى منصور على أن المدير الفني القادم لفريق الزمالك سوف يتسم بالعقل والإتزان بعكس ما كان عليه الحال مع المدرب السويسري كريستيان جروس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أبناء نادي الزمالك مُرحب بهم أيضاً من أجل التفاوض حول منصب المدير الفني لفريق الزمالك.

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