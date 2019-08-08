شرطة ميرسيسايد تفتح تحقيقاً رسمياً بعد تعرض “محمد صلاح” للعنصرية عبر تويتر

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أعلنت شرطة ميرسيسايد بمدينة ليفربول بشكل رسمي اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2019 عن قيامها بفتح تحقيقاً عاجلاً، بعدما تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى العنصرية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وأكدت شرطة ميرسيسايد خلال بيان رسمي لها اليوم أن أحد الأشخاص من مشجعي نادي إيفرتون الإنجليزي قام بنشر صورة ساخرة للمصري محمد صلاح في إحدى التعليقات رداً عليه يوم أمس الأربعاء، وهي الصورة التي تم إعادة نشرها من جانب العديد من المتابعين للنجم المصري.

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وأشارت شرطة ميرسيسايد إلى أن هذه الصورة تُعد واقعة إجرامية تدعو إلى الكراهية والعداوة، مشددة في الوقت ذاته على أنها لن تتسامح تحت أي ظرف من الظروف مع أي شخص يدعو للكراهية عبر الإنترنت ويعتقد أنه خارج عن القانون.

على صعيد متصل، أكد مسؤولي نادي إيفرتون خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC” في الساعات القليلة الماضية، أن النادي قام بدوره بفتح تحقيق عاجل بخصوص هذه الواقعة، حتى يتم التأكد من هوية المشجع الذي قام بنشر الصورة الساخرة عبر حساب النجم المصري محمد صلاح.

يُذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي يتعرض فيها فخر العرب “محمد صلاح” إلى العنصرية في إنجلترا، حيث سبق وأن قام بعض مشجعي نادي تشيلسي في الموسم الماضي ببعض التصرفات العنصرية تجاه الفرعون المصري محمد صلاح.

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