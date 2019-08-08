موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي بمشاركة “محمد صلاح” الجمعة 9/8/2019

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موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق نورويتش سيتي في مساء يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونورويتش سيتي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول ونورويتش سيتي قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي

موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي، يستعد فريق ليفربول لملاقاة ضيفه فريق نورويتش سيتي في مساء يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة ليفربول ونورويتش سيتي تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي، سوف تكون مباراة ليفربول ونورويتش سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ونورويتش سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول ونورويتش سيتي

موعد مباراة ليفربول ونورويتش سيتي، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام ضيفه فريق نورويتش سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل حصد أول 3 نقاط له في الموسم الجديد.

وبكل تأكيد يعلم فريق ليفربول جيداً مدى أهمية حصد كل نقطة ممكنة في الموسم الحالي، بعد السيناريو المرير الذي عاشه في الموسم الماضي، حيث أنهى فريق الريدز مسابقة البريميرليج في المركز الثاني في جدول الترتيب، وذلك برصيد 97 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن البطل فريق مانشستر سيتي الذي جمع 98 نقطة.

ولم يتذوق فريق ليفربول مرارة الهزيمة سوى في مباراة وحيدة فقط في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، إلا أنه وفي مقابل ذلك سقط في فخ التعادل في 7 مباريات، مما كان سبباً رئيسياً في فقدانه اللقب في نهاية المطاف لصالح فريق مانشستر سيتي.

ويُدرك فريق الريدز أن المهمة سوف تكون أصعب بكثير في الموسم الجديد بعكس ما كان عليه الحال في الموسم الماضي، وربما قد لا يكون فريق مانشستر سيتي هو المنافس الوحيد على لقب البريميرليج في الموسم الحالي، بالرغم من الفارق الكبير بينهما وبين أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وحتى توتنهام هوتسبير في الوقت الحالي.

على الجانب المقابل، يأمل فريق نورويتش سيتي في الخروج بأقل الأضرار الممكنة من ملعب أنفيلد رود في أول مباراة له بعد الصعود إلى أضواء مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق نورويتش سيتي هو البقاء لموسم إضافي رفقة كبار كرة القدم الإنجليزية وعدم العودة مجدداً إلى دوري البطولة الإنجليزية.

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