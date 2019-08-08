هل تعود بي أوت كيو لبث المباريات انطلاقا مع الدوري الإنجليزي؟

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أنباء كثيرة ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، حول إغلاق قنوات بي اوت كيو beoutq وعودتها للعرض مرة أخرى، حيث كشفت شبكة “beoutq”، عن موعد عودتها للعمل مرة أخرى، وذلك بعد أن تسبب إغلاقها في جدلا واسعا بين الجمهور المصري وخارج مصر أيضا.

وأكدت شبكة “beoutQ” بي آوت كيو، عبر حساب لها على موقع التغريدات القصير “تويتر” أن قنواتها سوف تعود للعمل، وذلك في يوم الجمعة المقبل.

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يذكر أن شبكة قنوات بي أوت كيو تعرض جميع البطولات التي تنفرد بها شبكة بي إن سبورت القطرية، ومباريات كأس العالم والبطولات القارية مثل أمم إفريقيا ودوريات الأبطال والدوريات الأوروبية.

وبررت الشبكة توقف قنواتها بأن هناك العديد من التحديثات الجديدة التي تقوم بها الشركة التي تبث أنشطتها الإعلامية من كولومبيا إحدى دول أمريكا الجنوبية.

ويترقب المشاهدين في كافة دول العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص، انطلاقها من جديد يوم الجمعة، وذلك مع بدء الدوري الإنجليزي.

وكانت الدوحة قد رفعت دعوى في أكتوبر الماضي أدعت فيه أن السعودية تمنع بث شبكة (بي إن سبورتس) المملوكة لقطر.، وتضمنت الدعوى أيضا، بحسب رويترز”، على رفض اتخاذ إجراء فعال ضد قرصنة شبكة تدعى (بي آوت كيو) عل محتواها.

وفي ذات السياق، أوضح مسؤول تجاري في جنيف إن ممثلي الولايات المتحدة ومصر والبحرين أيدوا موقف السعودية، خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية لتسوية النزاع، بينما أيد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وتركيا موقف قطر.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” هدد الاتحاد السعودي بتجميد النشاط الرياضي في المملكة بسبب قنوات بي آوت كيو، حيث طالبت بإيقاف بث قنوات بي اوت فورا أو تجميد النشاط الرياضي بالكامل في المملكة.

وجاء ذلك التوقف على شبكة “بي أوت كيو” بعد شكاوى “بي ان سبورت” لفيفا واللجنة الأولمبية الدولية بسبب قرصنة بي اوت.