إلقاء القبض على ناشر “تغريدة عنصرية” ضد محمد صلاح

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أفادت تقارير إعلامية بريطانية اليوم الخميس انه تم إلقاء القبض على شخص يشتبه في قيامه بنشر تغريدة عنصرية ضد نجم منتخب مصر الدولي ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وقامت الشرطة البريطانية باستجواب الشخص المشتبه به والذي يبلغ 32 عاما، وهو من مقاطعة ميرسيسايد، للاشتباه في ارتكابه الواقعة، حسبما ذكرت شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية اليوم.

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أوضحت (سكاي سبورتس) أن الشرطة ألقت القبض على الشخص المتهم، الذي تردد أنه أحد مشجعي فريق إيفرتون، الجار اللدود لفريق “الريدز” في مقاطعة ميرسيسايد، عقب إجراء تحقيق في التغريدة.

وكان نادي إيفرتون قد انتقد الواقعة، حيث أعلن “إدانته بأقوى العبارات لأي نوع من أنواع العنصرية”.