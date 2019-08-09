محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع الليلة أمام نورويتش سيتي بالبريميرليج

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا مساء اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه فريق نورويتش سيتي، ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة ليفربول ونورويتش سيتي تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول ونورويتش سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة ليفربول ونورويتش سيتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق نورويتش سيتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

ويسعى فريق ليفربول لتحقيق بداية مثالية في مشواره الموسم الحالي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى يتمكن من التربع مبكراً على عرش صدارة جدول الترتيب في ظل المنافسة الشرسة المنتظرة طيلة الموسم مع حامل اللقب فريق مانشستر سيتي.

ويأمل فريق الريدز في عدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، بعدما نافس طيلة الموسم فريق مانشستر سيتي على لقب البريميرليج، إلا أنه فقد اللقب في نهاية المطاف بفارق نقطة واحدة فقط عن السيتي، علماً بأن فريق ليفربول قد تمكن من حصد 97 نقطة كاملة.

وهو أعلى رصيد من النقاط يُحققه أي فريق في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، ولا يتمكن في الوقت ذاته من التتويج بلقب الدوري المحلي.

ومن جانبه، يطمح فريق نورويتش سيتي لتثبيت أقدامه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات القادمة، بعدما صعد حديثاً في نهاية الموسم الماضي من مسابقة البطولة الإنجليزية.

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