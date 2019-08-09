الأهلي يحسم الجدل بخصوص مستقبل “مارتن لاسارتي”

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حسم النادي الأهلي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس الموافق 8 أغسطس 2019 كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص إمكانية رحيل المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي من منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الصيف الحالي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية المصرية قد أوضحت خلال الساعات الأولى من يوم أمس الخميس أن نادي يونيفرسيداد التشيلي قد اقترب من التعاقد مع المدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي قبل انطلاقة الموسم المقبل، بعدما نجح في قيادة المارد الأحمر للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

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ومن جانبه، أكد “عدلي القيعي” رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي خلال تصريحات له عبر شاشة قناة النادي الأهلي مساء يوم أمس الخميس، أن كل الأنباء الواردة في وسائل الإعلام المصرية حول اقتراب “لاسارتي” من الرحيل عن جدران القلعة الحمراء، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

وفي إطار تصريحاته أيضاً، أشار عدلي القيعي إلى أنه لا يوجد أي مبرر تماماً لرحيل المدرب مارتن لاسارتي عن الأهلي الصيف الحالي، وخاصة بعدما قام المدرب الأوروغوياني باحترام تعاقده مع النادي الأهلي، وهو الأمر ذاته الذي سيقوم به النادي الأهلي.

وشدد عدلي القيعي أيضاً على أن المشوار السيء للمدرب مارتن لاسارتي مع الأهلي في النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لا يعني أي شيء، نظراً لأنه نجح بعد ذلك في قيادة المارد الأحمر بشكل مثالي نحو الظفر بلقب مسابقة الدوري العام وبفارق 8 نقاط كاملة عن غريمه التقليدي الزمالك.

وفي ختام حديثه، أوضح عدلي القيعي أن المدرب مارتن لاسارتي حصل على فترة الإعداد التي كان يطلبها في الصيف الحالي من أجل بناء الفريق بالشكل الأمثل، مؤكداً في الوقت ذاته أن أنباء رحيل المدرب الأوروغوياني هي محاولة في غاية الذكاء من جانب بعض الأطراف لضرب استقرار القلعة الحمراء قبل التحديات الصعبة القادمة.

يُذكر أن فريق الأهلي يستعد لبداية مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 / 2020 م، وذلك حينما يلتقي مع فريق اطلع بره من جنوب السودان مساء يوم الأحد القادم، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من عمر المسابقة.

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