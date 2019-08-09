الزمالك يكشف حقيقة اقتراب تعاقده مع المدرب رامون دياز

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أوضح مصدر مقرب من نادي الزمالك في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الخميس الموافق 8 أغسطس 2019 حقيقة اقتراب مجلس إدارة القلعة البيضاء من التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز الصيف الحالي، من أجل توليه منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفترة القادمة.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد تواصل بالفعل بشكل رسمي مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز في الساعات الماضية، وذلك من أجل إقناعه بتدريب فريق الزمالك انطلاقاً من الموسم الحالي.

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وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة القلعة الحمراء أكد للمدرب الأرجنتيني أن العرض مُغري للغاية، ولكن ليس من الناحية المادية فقط، وإنما أيضاً من الناحية التاريخية في ظل القيمة الكبيرة لنادي الزمالك في قارة إفريقيا، مما سوف يُساعد “رامون دياز” على قطع خطوة هامة نحو الأمام في عالم التدريب.

وشدد المصدر أيضاً على أن المدرب رامون دياز طلب من مجلس الإدارة مهلة قبل الرد النهائي، حتى يكون قادراً على دراسة العرض بشكل جدي من كافة جوانبه، على أن يحسم قراره خلال الساعات القادمة من خلال إرسال خطاب إلى نادي الزمالك عبر البريد الإلكتروني.

يُذكر أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز سبق وأن كان مديراً فنياً لفريق بيراميدز في جزء من الموسم الماضي، إلا أن إدارة الأخير قامت بإقالته بسبب سوء النتائج التي حققها مع الفريق.

ويمتلك المدرب رامون دياز الخبرة المطلوبة في عالم التدريب التي تؤهله لتولي منصب المدير الفني لفريق الزمالك، حيث درب سابقاً نادي الهلال السعودي وحقق معه الثنائية المحلية من خلال التتويج بلقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إنه درب أيضاً في فترة سابقة منتخب باراغواي، ونجح في قيادته للمشاركة في نهائيات كأس العالم، مما يجعله الرجل المناسب في الوقت الحالي لخلافة الكابتن طارق يحيى الذي يشغل منصب المدير الفني للفارس الأبيض بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني دائم.

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