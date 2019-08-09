تشكيل بيراميدز المتوقع الليلة أمام إيتوال دو كونغو بكأس الكونفدرالية

Advertisements

يشهد ملعب الدفاع الجوي بمنطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق بيراميدز ضيفه فريق إيتوال دو كونغو الكونغولي، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور التمهيدي الأول في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة بيراميدز وإِيتوال دو كونغو تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

Advertisements

وسوف تكون مباراة بيراميدز وإِيتوال دو كونغو منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة بيراميدز وإِيتوال دو كونغو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز في مباراة الليلة أمام ضيفه المغمور فريق إيتوال دو كونغو:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار / علي جبر / أحمد أيمن منصور / محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد / عبد الله السعيد / محمد فاروق / إيريك تراوري.

خط الهجوم: أحمد علي / جون أنطوي.

المدير الفني: الفرنسي سيباستيان ديسابر.

ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة في مباراة الليلة، حتى يضمن مقعده في الدور القادم من عمر المسابقة قبل موعد مباراة الإياب على أرض دولة الكونغو الأسبوع المقبل.

يُذكر أن هذه المشاركة تُعتبر تاريخية بالنسبة إلى فريق بيراميدز، نظراً لأنها المرة الأولى في التاريخ التي يتمكن فيها فريق بيراميدز من المشاركة في مسابقة قارية سواء على صعيد دوري أبطال أفريقيا أو حتى كأس الاتحاد الإفريقي.

ومن جانبه، كان المدير الفني الفرنسي سيباستيان ديسابر قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي ستكون حاضرة خلال النسخة الجديدة من مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي، حيث جاءت هذه القائمة على النحو التالي:

أحمد الشناوي / المهدي سليمان / أحمد أيمن منصور / أحمد دعدور / عمر جابر / عبد الله بكري / محمد فتحي / علي جبر / محمد عطوة / طارق طه / إيريك تراوري / محمد حمدي / جون أنطوي / إسلام عيسى / رجب بكار / أحمد توفيق / إبراهيم حسن / نبيل عماد / لوما عبده / عبد الله السعيد / محمد فاروق / أحمد علي / دودو الجباس / إبراهيم عادل / محمد حمادة.

إقرأ أيضاً: الزمالك يكشف حقيقة اقتراب تعاقده مع المدرب رامون دياز