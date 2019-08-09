موعد مباراة برشلونة ونابولي الودية السبت 10/8/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة ونابولي، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة نظيره فريق نابولي الإيطالي في مساء يوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019 على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية في إطار استعدادات كلاً من الفريقين تحضيراً للموسم المقبل 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة، إضافة إلى عشاق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان وأيضاً عشاق نادي نابولي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة ونابولي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ونابولي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة ونابولي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من برشلونة ونابولي قبل هذه المباراة الودية المرتقبة بينهما تحضيراً للموسم الجديد.

موعد مباراة برشلونة ونابولي

موعد مباراة برشلونة ونابولي، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة نظيره فريق نابولي الإيطالي في مساء يوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019 على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية في إطار استعدادات كلاً من الفريقين تحضيراً للموسم المقبل 2019 / 2020.

تنطلق مباراة برشلونة ونابولي تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة ونابولي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة ونابولي، سوف تكون مباراة برشلونة ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة الشارقة الرياضية الإماراتية بشكل مجاني، فيما سيكون المعلق عبد الحميد الجسمي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة ونابولي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة برشلونة على القمر الأوروبي هوت بيرد.

وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة ونابولي منقولة بشكل حصري عبر قناة “ESPN” الأمريكية باللغة الإنجليزية على القمر الأوروبي هوت بيرد.

آخر تحضيرات برشلونة ونابولي

موعد مباراة برشلونة ونابولي، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته الودية المرتقبة القادمة من جديد أمام فريق نابولي الذي واجهه في المباراة الماضية منذ أيام قليلة، وهو عازماً على تكرار فوزه عليه مرة أخرى مع الوضع في الاعتبار أنها ستكون آخر مباراة ودية للفريق الكتالوني قبل انطلاقة موسمه بشكل رسمي مساء يوم الجمعة القادم.

ويسعى فريق برشلونة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مباراته الأخيرة الودية أمام فريق نابولي، وذلك حتى يكون جاهزاً وفي أفضل حالاته قبل صدامه المنتظر في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإسباني، حينما ينزل ضيفاً على فريق أتلتيك بيلباو العنيد على ملعب سان ماميس.

ولا يزال البارسا مثله مثل جميع الأندية الأوروبية الأخرى غير جاهز من الناحية البدنية قبل أيام قليلة فقط من بداية الموسم الجديد، وهو الأمر الذي يُعتبر طبيعياً للغاية بعد عودة اللاعبين من العطلة الصيفية دون المشاركة في التدريبات طوال تلك الفترة.

ويبقى الأمر الأهم هو أن يكون الفريق الكتالوني جاهزاً في الموعد المنتظر أمام مضيفه فريق أتلتيك بيلباو، علماً بأن فريق برشلونة لا يُعاني في الوقت الحالي من أي إصابات على الإطلاق باستثناء الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يسعى جاهداً للتواجد رفقة فريقه في أولى جولات الليغا الإسبانية بعد غيابه عن فترة الإعداد الصيفي كاملة.

على الجانب المقابل، يسعى فريق نابولي للاستفادة بدوره من تكرار صدامه المنتظر مع العملاق الكتالوني للمرة الثانية على التوالي في غضون أيام قليلة فقط، وخاصة في ظل رغبته في الوصول إلى أعلى مرحلة من الجاهزية نظراً لصعوبة المباريات القادمة أمامه في مسابقة الدوري الإيطالي.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق نابولي سوف يبدأ مشواره في الموسم الجديد من خلال حلوله ضيفاً في الجولة الأولى على فريق فيورنتينا، وفي الجولة الثانية سوف ينزل ضيفاً أيضاً ولكن هذه المرة في قمة منتظرة أمام فريق يوفنتوس بطل الكالتشيو في آخر 8 مواسم توالياً.

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