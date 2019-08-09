مستقبل غامض ينتظر “محمد النني” رغم إغلاق أبواب الميركاتو في إنجلترا

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2019 أن النجم المصري محمد النني لاعب نادي أرسنال الإنجليزي لا يزال مستقبله غامضاً مع ناديه اللندني، وذلك على الرغم من إغلاق أبواب الميركاتو الصيفي في إنجلترا مساء يوم أمس الخميس.

وأشارت التقارير إلى أن غلق باب سوق الإنتقالات الصيفية في إنجلترا لا يعني عدم قدرة الأندية الإنجليزية على بيع أي لاعب من صفوفها، وإنما يعني فقط عدم قدرة أي نادي إنجليزي على شراء أي لاعب جديد حتى موعد الميركاتو القادم.

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وشددت التقارير أيضاً على أن ذلك الأمر يُهدد مستقبل متوسط الميدان المصري محمد النني مع ناديه أرسنال، وخاصة في ظل عدم رغبة الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق المدفعجية في تواجد “النني” مع الفريق اللندني في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أن إدارة نادي أرسنال قد استجابت لطلب المدرب الإسباني أوناي إيمري، من خلال وضع النجم المصري محمد النني على لائحة اللاعبين المعروضين للبيع في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن اللاعب لا يزال لم يتلقِ ذلك العرض المناسب الذي يسمح له بالرحيل عن العاصمة الإنجليزية لندن.

ومن جانبها، كانت مختلف وسائل الإعلام الإنجليزية قد أكدت في الآونة الأخيرة أن المصري محمد النني مطلوب بقوة من جانب بعض الأندية المتوسطة في قارة أوروبا، وذلك تحديداً من طرف نادي فنربخشة التركي وأيضاً نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

يُذكر أن والد النجم المصري محمد النني قد أوضح في الأيام الماضية بشكل علني عبر شاشة قناة “إم بي سي مصر” أن نجله مستمر مع نادي أرسنال حتى نهاية عقده، مضيفاً في الوقت ذاته أن كل الأنباء الواردة في وسائل الإعلام والصحف الإنجليزية عن رحيل “النني” عن أرسنال مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

ومن جانبه، يعلم النجم المصري محمد النني أن بقائه مع نادي أرسنال في الموسم المقبل لن يكون في صالحه تماماً، نظراً لأن المدرب الإسباني أوناي إيمري سوف يُجلسه من جديد حبيساً على مقاعد البدلاء مثلما كان الحال طيلة الموسم الماضي.

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