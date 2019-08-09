اليويفا يكشف رسمياً عن الهدف الأجمل في دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2019 عن أجمل هدف تم تسجيله في نسخة الموسم الماضي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019، بعدما نال إعجاب جميع الملاحظين بعكس بقية الأهداف الأخرى المسجلة في المسابقة.

وأكد “اليويفا” عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة أن الهدف الذي سجله الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني من خلال ركلة حرة مباشرة في مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، هو الهدف الذي فاز بجائزة الأفضل في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

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وكان “ميسي” قد نفذ تلك الركلة الحرة البعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة خيالية لم يُصدقها أي أحد على الإطلاق، كما لم يتمكن الحائط الدفاعي لفريق ليفربول من التصدي لها مثلما كان الحال تماماً بالنسبة إلى البرازيلي “أليسون بيكر” حارس مرمى فريق ليفربول.

يُذكر أن تلك المباراة قد انتهت على وقع فوز فريق برشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، علماً بأن ذلك الهدف المعني كان هو الهدف الثالث للفريق الكتالوني في المباراة.

ولم يُساعد ذلك الهدف البارسا كثيراً في الوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة منذ عام 2015، بعدما قلب فريق ليفربول الطاولة بشكل مفاجئ وتاريخي خلال مباراة الإياب، عقب فوزه بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء رغم كثرة الغيابات في صفوفه.

وتمكن فريق ليفربول في نهاية المطاف من خوض الدور النهائي أمام فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قبل أن يُتوج باللقب للمرة السادسة في تاريخه ولأول مرة منذ عام 2005، فيما استمرت معاناة الفريق الكتالوني للموسم الرابع على التوالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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