5 رسائل من رئيس الزمالك بعد تأجيل مباراة ناديه أمام ديكاداها: “مش هسكت”

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تسبب قرار تأجيل مباراة نادي الزمالك أمام فريق ديكاداها الصومالي، في الدور التمهيدي لبطولة دوري ابطال افريقيا، في غضب رئيس الزمالك، الذي وجه رسائل غاضبة في فيديو بثه عبر موقع يوتيوب.

الفيديو الذي بثه رئيس الزمالك عبر موقع يوتيوب: قال فيه إنه ليس من المعقول بعد أن دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنية أساسية للملاعب في بطولة الأمم الأفريقية 2019، أن يعجز نادي تلزمالك عن خوض مباراته في القاهرة، موضحا أن الأحداث الإرهابية التي شهدتها مصر قبل أيام، لن تهز شعرة من البلد، مطالبا أصحاب الأيادي المرتشعة بترك مناصبهم”.

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وأضاف رئيس نادي الزمالك في الفيديو: “كيف يتم رفض لعب المباراة على ستاد القاهرة، بسبب إصلاحات تمتد لـ4 أشهر، هذا إهدار للمال العام، ولن أصمت بصفتي نائبا في مجلس النواب”.

وتابع رئيس نادي الزمالك، أن الحل الوحيد الذي لجأ إليه، هو الاتفاق مع الجانب الصومالي على تأجيل المباراة، عن طريق خطاب أرسله ثروت سويلم القائم بأعمال اتحاد الكرة المصري، إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ليتم اتخاذ قرار التأجيل.

كما انتقد رئيس نادي الزمالك، خوض نادي بيراميدز مباراته يوم الأحد المقبل، الموافق أول أيام العيد، على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، ورفض خوض الزمالك لمباراته، وزاد: “ينزل الملايين في الشوارع للاحتفال، كيف سيتم تأمينهم مع إقامة المباراة في نفس اليوم؟,”.

واستكمل رئيس نادي الزمالك، أنه حاول الوصول إلى وزير الرياضة أشرف صبحي، لكنه لم يرد على هاتفه، وتم إيقاف لاعبي الفريق الصومالي في مطار القاهرة، وذلك بسبب وزارة الخارجية التي رفضت جوازات السفر الدبلوماسية للاعبين، وطالبوهم بالانتظار حتى السبت المقبل، وأضاف: “لولا تدخل الأمن كان الأمر سوف يصل إلى فضيحة”.

وواتم رئيس نادي الزمالك الفيديو، قائلا: “تلقينا خطابا من الاتحاد الأفريقي الكاف، بإقامة المباراة يوم الجمعة 16 أغسطس في الساعة التاسعة مساءً، وذلك على ملعب بتروسبورت، بدلا من الأحد المقبل”، مؤكدا أنه سوف يوضح كيفية بيع التذاكر في فيديو لاحق.