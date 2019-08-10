هل سيرحل علي معلول عن الأهلي في الموسم الجديد؟

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بعد تألقه كثيرا خلال الفترة الماضية، والمساهمة في حقيقه لقب الدوري مع فريقه، كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود رغبة من جانب فريق أهلي جدة للتعاقد مع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية في تقرير لها خلال الساعات الأولى من صباح السبت عن وجود اتصالات بين إدراتي الأهلي السعودي والأهلي المصري بشأن الحصول على خدمات اللاعب التونسي الجنسية.

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وتأتي تلك الرغبة بعد الخسارة العريضة الذي تلقاها الفريق على الصعيد الأسيوي على يد غريمه الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الذهاب من منافسات دور الـ16 بدوري أبطال أسيا، بالإضافة إلى طلب المدير الفني الصربي برانكو إيفانكوفيتش من إدارة الأهلي تدعيم الجبهة اليسرى في ظل المستوى الذي ظهر عليه حسين عبد الغني.

وسترفع إدارة أهلي جدة عرضها المادي المقدم للأهلي مقارنة بالعرض السابق الذي قدمته في مطلع الصيف الجاري للحصول على اللاعب ورفضته إدارة القلعة الحمراء.

يذكر أن علي معلول انتقل إلى الأهلي في صيف 2016 قادمًا من فريق الصفاقسي التونسي لينجح في تقديم مستويات مميزة رفقة الفريق الأحمر، خاصة الموسم المنقضي والذي يعد هو الأفضل لمعلول مع الأهلي حيث شارك صاحب الـ29 عامًا في 34 مباراة بجميع المسابقات سجل من خلالها عشرة أهداف وصنع تسع تمريرات حاسمة وأحرز اهداف حاسمة في الدقائق الاخيرة من عمر المباريات كان كفيلة باستمرار منافسة فريقه على لقب الدوري بعدما كان متراجعا في جدول الترتيب، لينجح في الاخير في تحقيق لقب الدوري.