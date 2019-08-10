تشكيل مانشستر سيتي المتوقع اليوم أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

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يستعد فريق مانشستر سيتي “حامل اللقب” لملاقاة مضيفه فريق وست هام يونايتد اليوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019 على الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل مانشستر سيتي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق وست هام يونايتد:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / زينشيِنكو.

خط الوسط: رودريجو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.

المدير الفني: الإسباني بيب جوارديولا.

ويطمح فريق مانشستر سيتي لحصد أول 3 نقاط له في الموسم الجديد، وذلك في إطار سعيه للحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي.

وكان فريق مانشستر سيتي قد بدأ الموسم بشكل مثالي للغاية في مطلع الأسبوع الماضي، بعدما تُوج بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية عقب فوزه على حساب نظيره فريق ليفربول بركلات الترجيح، وذلك في المباراة التي انتهت بين الفريقين على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ومن جانبه، يأمل فريق وست هام يونايتد في تقديم موسم مختلف تماماً عما كان عليه الحال في المواسم القليلة الماضية، على أن يكون المدرب التشيلي مانويل بيلغريني قادراً على قيادة الفريق اللندني نحو المراكز المؤهلة إلى المسابقات القارية في الموسم المقبل، وخاصة في ظل الصفقات التي تعاقد معها الصيف الحالي.

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