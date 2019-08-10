موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا بمشاركة “تريزيجيه” و”المحمدي” اليوم السبت 10/8/2019

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موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا، يستعد فريق توتنهام هوتسبير لملاقاة ضيفه فريق أستون فيلا في مساء اليوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019 على ملعب وايت هارت لين في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه وأيضاً عشاق النجم المصري أحمد المحمدي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وأستون فيلا.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من توتنهام وأستون فيلا قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما مساء اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا

موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا، يستعد فريق توتنهام هوتسبير لملاقاة ضيفه فريق أستون فيلا في مساء اليوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019 على ملعب وايت هارت لين في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة توتنهام وأستون فيلا تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا، سوف تكون مباراة توتنهام وأستون فيلا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة توتنهام وأستون فيلا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات توتنهام وأستون فيلا

موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا، يدخل فريق توتنهام هوتسبير غمار مباراته المرتقبة مساء اليوم أمام ضيفه فريق أستون فيلا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الدخول مبكراً في أجواء الصراع على اللقب الموسم الحالي.

ويعلم فريق السبيرز أن حظوظه سوف تكون كبيرة للغاية في المنافسة هذا الموسم، وخاصة بعد النجاح الذي حققه في الموسم الماضي، من خلال إنهاء البريميرليج في المركز الرابع في جدول الترتيب، إضافة إلى الوصول إلى المباراة النهائية في مسابقة دوري أبطال أوروبا رغم خسارته لها في نهاية المطاف على يد فريق ليفربول الإنجليزي.

ويُدرك فريق توتنهام هوتسبير أنه سوف يكون مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة حصد أي لقب في نهاية الموسم الحالي بأي وسيلة ممكنة، من أجل إسعاد جماهيره التي اشتاقت لرفع الألقاب من جديد بعد غياب طيلة السنوات الماضية عن منصات التتويج، علماً بأن إدارة النادي قامت بواجبها على أكمل وجه من خلال إبرام صفقات مميزة للغاية الصيف الحالي، ليبقى الأمل الآن في اللاعبين والمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

على الجانب المقابل، يبدو أن فريق أستون فيلا قد عادت له الحياة مرة أخرى بعدما غابت عنه في السنوات القليلة الماضية، وذلك تحديداً منذ لحظة صعوده مجدداً إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة كبار كرة القدم الإنجليزية.

ومن المؤكد أن مباريات فريق أستون فيلا سوف تحظى بمتابعة خاصة وهائلة من طرف الجماهير المصرية بدءاً من الموسم الجاري، نظراً لتواجد النجم المصري أحمد المحمدي في صفوف الفريق، إضافة إلى النجم المصري الآخر محمود حسن تريزيجيه الذي تم التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

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