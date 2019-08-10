ماذا قالت الصحف البريطانية عن تألق صلاح أمام “الكناري”؟

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نجح نادي ليفربول الإنجليزي، في تحقيق فوز عريض على حساب فريق نورويتش سيتي، وذلك بأربعة أهداف في مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب “آنفيلد” ضمن افتتاح منافسات بريميرليج.

وشهد لقاء فريق ليفربول الافتتاحي، ظهور اللاعب الدولي محمد صلاح بمستوى لافت، وذلك بعد أن سجل وصنع في فوز الريدز العريض أمام الصاعد حديثًا فريق نورويتش سيتي.

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ويستعرض موقع “مصر 365” في السطور التالية، أبرز ما تناولته الصحف الإنجليزية، بشأن تألق صلاح أمام الفريق “الكناري”، وهي كما يلي.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت في تقريرها أن اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، بدأ العمل مبكرًا مع نادي ليفربول نحو السباق على هداف بريميرليج، وذلك بعد أن سجل وصنع في رباعية الريدز على نورويتش سيتي.

وتابعت الصحيفة البريطانية أنّ صلاح لم يكتف بالتسجيل فقط في المباراة التي جمعت فريقه مع الكناري، بل صنع أيضًا الهدف الثالث لفريقه لصالح فيرجيل فان دايك.

أما صحيفة “ميرور” البريطانية، فذكرت في تقرير لها أن صلاح بدأ مع فريقه ليفربول الإنجليزي بطريقة مثالية، وذلك بعد أن سجل وصنع أمام الفريق الصاعد حديثًا فريق نورويتش سيتي.

“ميرور” البريطانية وصفت صلاح بأنه “ملك مصر”، وذلك بعد أن عزز النتيجة لفريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 20، فضلا عن صناعته لهدف في الدقيقة 28.

كما تناولت صحيفة “ذا صن” البريطانية، الظهور الأول لنادي ليفربول خلال الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أن نجح النجم المصري في الظهور بمستوى مميز، وذلك بعد أن سجل وصنع أهدافا في المباراة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فريق ليفربول نجح في ضرب نورويتش 4 مرات خلال 41 دقيقة فقط.

أما صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية، فذكرت في تقرير عنها أن صلاح واصل أهدافه مع ليفربول، في الجولة الأولى من منافسات بريميرليج، وذلك للموسم الثالث على التوالي، مشيرة إلى أن صلاح انتظر فقط 19 دقيقة للتسجيل في شباك نورويتش، وصنع هدفًا للمدافع فيرجيل فان دايك في الدقيقة 28.

صحيفة “ليفربول إيكو” المقربة من فريق ليفربول، أوضحت أن الفرعون المصري محمد صلاح، استطاع أن يلعب دور لويس سواريز مهاجم الفريق السابق ولاعب برشلونة الحالي، في تهديد الخصم فريق نورويتش.

ولفتت الصحيفة المقربة من النادي الإنجليزي، أن صلاح سار على خطى سواريز، خاصة أن الأخير استطاع أن يسجل في أكثر من مناسبة في شباك الفريق “الكناري”، وهو الأمر الذي حققه محمد صلاح، وذلك بعد أن سجل وصنع في مباراته الأولى أمام الفريق الصاعد حديثًا للبريميرليج.