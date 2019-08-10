منذ انطلاق “بريميرليج”.. الدولي محمد صلاح يحقق 4 أرقام مع ليفربول

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استطاع نادي ليفربول تحت قيادة لاعبه المصري الدولي محمد صلاح، أن يحقق انطلاقة رائعة منذ بداية انطلاق الدوري الإنجليزي بعد الفوز الذي حققه “الريدز”، أمام نادي نورويتش سيتي بـ 4 أهداف مقابل هدف واحد فقط في اللقاء، الذي جمع بين الناديين على ملعب أنفيلد.

استطاع اللاعب الدولي محمد صلاح أن يسجل ويصنع أمام الفريق نادي نورويتش سيتي الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي، أن يحقق اللاعب الدولي 4 أرقام سوف يتم استعرضها خلال السطور القادمة:

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سلسلة بطولات مستمرة للدولي محمد صلاح.

منذ أن تم انتقال اللاعب الدولي محمد صلاح لصفوف نادي ليفربول قادمًا من نادي روما الإيطالي خلال صيف عام 2017، والنجم المصري قد نجح في التسجيل خلال الجولة الأولى من منافسات “بريميرليج”، فخلال موسم “2017/ 2018″، والذي يُعد الموسم الأول للاعب المصري، استطاع أن يسجل، ويصنع بشباك “واتفورد” خلال اللقاء الكروي الذي انتهى نتيجته بالتعادل الإيجابي “3/3”.

خلال الموسم السابق، وبالتحديد موسم عام “2018/ 2019″، عاد اللاعب محمد صلاح، ليكرر هذا السيناريو خلال العام الثاني على التوالي، حيث استطاع الدولي أن يسجل أهداف أمام نادي ويست هام خلال لقاء يعد حسمه لليفربول على ملعبه، واستطاع الفريق الفوز بـ 4 أهداف دون مقابل.

وعاد نجم ليفربول واللاعب الدولي وهداف “بريميرليج”، خلال آخر موسمين كروييين أن يكرر هذا السيناريو الخاص بتفوقه داخل النادي الأنجليزي خلال العام الثالث على التوالي بالتسجيل أمام نادي نورويتش سيتي.

فريق جديد

استطاع اللاعب الدولي محمد صلاح خلال مباراة الجمعة،أن يزور شباك النادي الجديد خلال منافسات الدوري الإنجليزي، حيث تدل الأرقام إلى أن “مو”، قد سجل في 21 منافس حتى الوقت الراهن.

عجز اللاعب الدولي محمد صلاح عن التسجيل أمام فريقين من المنافسين بالدوري الإنجليزي، وتحديدًا أمام نادي مانشستر يونايتد مواجهته خلال 4 مباريات كروية، بالإضافة إلى نادي ديسوانزي سيتي خلال مباراتين كرويتين.

منافسة قوية بين صلاح ونيمار

منذ أن بدء الموسم الكروي لعام “2017/ 2018″، واللاعب الدولي محمد صلاح يقدم مستويات جيدة على مستوى التسجيل أو على مستوى صناعة الأهداف، ولكن يُعد البرازيلي “نيمار دا سيلفا”، هو الأعلى صناعة للأهداف منذ انتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان بواقع 13 تمريرة حاسمة، في المقابل يأتي اللاعب المصري “صلاح” بالوصافة بواقع 12 تمريرة حاسمة بمختلف الدوريات الـ 5 الكبرى.

صلاح يسجل 55 هدف

منذ رحيل الدولي محمد صلاح عن نادي روما، وانتقاله إلى فريق ليفربول، وهو يحقق أرقام جيدة، بقميص “الريدز”، وتحديدًا في مسابقة الدوري الإنجليزي.

استطاع اللاعب الدولي محمد صلاح أن يسجل حتى الوقت الراهن ما يقرب من 55 هدف مع نادي ليفربول، وتحديدًابمسابقة الدوري، فقط حيث سجل خلال موسمه الأول 32 هدف، وسجل خلال الموسم الثاني 22 هدف، بالإضافة إلى الهدف الذي أحرزه اللاعب بالمباراة الأولى بالدوري أمام نادي نورويتش سيتي.

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