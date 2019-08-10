تشكيل توتنهام وأستون فيلا المتوقع .. تريزيجيه بديل والمحمدي أساسي

Advertisements

يشهد ملعب وايت هارت لين في العاصمة الإنجليزية لندن مساء اليوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق توتنهام هوتسبير ضيفه فريق أستون فيلا، ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

تنطلق مباراة توتنهام وأستون فيلا تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة توتنهام وأستون فيلا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، كما ستكون مباراة توتنهام وأستون فيلا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق توتنهام هوتسبير في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق أستون فيلا:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: كايل ووكر بيترس / دافينسون سانشيز / يان فيرتونغن / داني روز.

خط الوسط: تانغي ندومبيليِ / كريستيان إريكسن / موسى سيسوكو.

خط الهجوم: ديلي آلي / سون هيونغ مين / هاري كين.

المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق أستون فيلا في مباراة الليلة أمام مضيفه فريق توتنهام هوتسبير:

حراسة المرمى: توم هيتون.

خط الدفاع: أحمد المحمدي / أكسيل توانزيبيِ / تايرون مينغز / نيل تايلور.

خط الوسط: كونور هوريِهان / جون ماكجيِن / جاك غريليش.

خط الهجوم: أنور الغازي / أدومَاه / تامي أبراهام.

المدير الفني: الإنجليزي داني سميث.

ويسعى فريق توتنهام هوتسبير لتحقيق انطلاقة مثالية على أرضه ووسط جماهيره في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي، وخاصة في ظل كونه أحد الأندية المرشحة للمنافسة بكل قوة على اللقب حتى الجولات الأخيرة من عمر الموسم.

ومن جانبه، يأمل فريق أستون فيلا البقاء لأطول فترة ممكنة في البريميرليج، حتى يتمكن من استعادة أمجاده السابقة خطوة بخطوة، علماً بأن فريق أستون فيلا يُعد من الأندية الإنجليزية صاحبة التاريخ العريق سواء محلياً أو حتى قارياً.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا بمشاركة “تريزيجيه” و”المحمدي” اليوم السبت 10/8/2019