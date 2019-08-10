موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي الأحد 11/8/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة ضيفه فريق تشيلسي في مساء يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي مانشستر يونايتد والنجم الفرنسي بول بوجبا، وأيضاً عشاق نادي تشيلسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من مانشستر يونايتد وتشيلسي قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، يستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة ضيفه فريق تشيلسي في مساء يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019 على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الأول في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 م.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، سوف تكون مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات مانشستر يونايتد وتشيلسي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، يدخل فريق مانشستر يونايتد غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مع محاولة تقديم عرض فني متميز للغاية من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة في مطلع الموسم الحالي.

ويُدرك فريق مانشستر يونايتد جيداً مدى أهمية الانتصار في هذه المباراة الافتتاحية في موسمه الجديد، وخاصة وأن ذلك الفوز سوف يأتي على حساب أحد الأندية الكبرى في البريميرليج، مما سوف يُعطيه دافعاً كبيراً في بقية مشواره الفترة القادمة.

ومن المؤكد أن فريق الشياطين الحمر لن يكون من المنافسين على اللقب في الموسم الحالي مرة أخرى، نظراً إلى فارق الإمكانيات الواضح بينه وبين الثلاثي مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبير، مما يجعل هدفه الرئيسي هو محاولة العودة من جديد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

على الجانب المقابل، يبدو فريق تشيلسي في وضعية غامضة للغاية رفقة مدربه الجديد فرانك لامبارد، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق البلوز لم يتمكن من شراء أي لاعب جديد في الميركاتو الصيفي الحالي، بسبب حرمانه من إجراء الصفقات حتى الصيف المقبل.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الفريق اللندني قد فقد أيضاً الصيف الحالي العديد من الأسماء اللامعة في صفوفه، ويأتي في مقدمتهم النجم البلجيكي إدين هازارد، إضافة إلى الثلاثي جونزالو هيغواين وألفارو موراتا وأخيراً ديفيد لويز.

وبكل تأكيد سوف تقتصر طموحات فريق تشيلسي في الموسم الحالي على المنافسة فقط على إحدى المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، علماً بأنه سوف يُشارك في المسابقة ذاتها الموسم الحالي.

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