BEIN SPORT محاصرة في فرنسا.. خسرت مليون مشترك و18.5 مليار جنيه

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تجاوزت الخسائر المالية لشبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية في فرنسا، مليار يورو، أي ما يعادل 18.5 مليار جنيه مصري، حيث وصلت إلى خسارتها حقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا، ما خلّف كذلك خسارتها نحو مليون مشترك في فرنسا، بحسب تقارير صحفية فرنسية.

صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، ذكرت أن العام الماضي 2018، شهد ترك 800 ألف من المشتركين في فرنسا، اشتراكاتهم مع الشبكة القطرية، وذلك عقب خسارتها حقوق بث نقل بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ما وضع بدوره “بي إن سبورتس” في مأزق مالي، أدى إلى تدخل الحكومة الفرنسية لإجراء تدقيق مالي.

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وفي تقرير لها، ذكرت الصحيفة الفرنسية أن “بي إن سبورتس” خسرت 81 مليون يورو في العام الماضي 2018، وكذلك ارتفعت قيمة خسائرها في فرنسا لـ1.4 مليار يورو، وذلك رغم تدخل الحكومة القطرية لدعمها في فرنسا بمئات الملايين.

وأتمّت الصحيفة الفرنسية تقريرها، موضحة أن شبكة القنوات القطرية واصلت التراجع، رغم دعم الحكومة القطرية لها، موضحة أن شبكة Media pro الإعلامية، دخلت لتحصل على الجزء الأكبر من حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي، بداية من العام المقبل 2020.

ويخضع ناصر الخليفي رئيس شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، للتحقيق في الوقت الحالي، على خلفية اتهامات بحصول شبكة القنوات القطرية على حقوق بث مونديالي 2022 و2026.