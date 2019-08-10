صدمة كبيرة في ليفربول قبل السوبر الأوروبي

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بعدما تعرض حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر إلى التواء في ساقه، أثناء خوضه مباراة “الريدز” أمام نوريتش سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي، مساء أمس الجمعة، وانتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف، يعيش النادي الإنجليزي في حالة صدمة كبيرة.

وخرج نادي ليفربول الإنجليزي، وأعلن إصابة حارسه أليسون بيكر، في “ربلة الساق”، وأكَّد النادي الإنجليزي أن الإصابة ستحرم النادي من جهود حارس عرين منتخب البرازيل “أحفاد السيليساو”، في مباراة كأس السوبر الأوروبي، والتي سيخوضها بطل دوري أبطال أوروبا أمام بطل الدوري الأوروبي نادي تشيلسي الإنجليزي، في مدينة إسطنبول بتركيا، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

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وأعلن الألماني يُورجن كلوب المدير الفني لـ”الريدز”، أن بيكر تعرض للإصابة في ربلة الساق وأنَّه لم يستطع خوض المباراة كاملة أمام نوريتش سيتي، مشيرًا إلى أن ما حدث ليس جيدًا، داعيًا إلى النظر لمدى خطورة إصابة “بيكر”.

وخرج حارس مرمى ليفربول الإنجليزي أليسون بيكر، من ملعب لقاء فريقه أمام نوريتش سيتي، وذلك في الدقيقة 39 من عمر اللقاء، وكان يعرج، وشارك الوافد الجديد إلى معقل “الريدز” حارس المرمى الإسباني أدريان، الذي انتقل إلى صفوف ليفربول، في فترة العطلة الصيفية، بعدما رحل سيمون ميجنوليه إلى نادي “كلوب بروج” البلجيكي.